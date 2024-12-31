¡Ú£Ò£É£Ú£É£Î¡Û°ÂÊÝÎÜµ±Ìé vs ¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¤ÎÂçÍðÆ®¤¬³¤³°¤ÇÏÃÂêÊ¨Æ¡Ö¤Ê¤¼¤«Î¾¼Ô¤È¤â¼º³Ê¤Ë¤Ê¤é¤º¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤Î³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¡£Ä£Å£Ã£Á£Ä£Å¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Î¡ÖÍë¿ÀÈÖ³°ÃÏ¡×¤Ç¡¢¸µ£Ë¡½£±¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¡¦°ÂÊÝÎÜµ±Ìé¡Ê£²£¹¡Ë¤È¸µ£Ë¡½£±¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤ÎàÈ¿Â§²¦á¤³¤È¥·¥Ê¡¦¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¡Ê£³£¶¡á¥¤¥é¥ó¡Ë¤¬·«¤ê¹¤²¤¿ÂçÍðÀï¤¬³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÏÃÂêÊ¨Æ¤À¡£
¡¡Í½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏºÇ½ª£¶£Ò¤À¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¤¬¥ë¡¼¥ë¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¥Ö¥í¡¼¡ÊÎ¢·ý¡Ë¤ò½Ð¤·¤¿¡£°ìÅÙ»î¹ç¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï°ÂÊÝ¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¥Ö¥í¡¼¤Ç¤ªÊÖ¤·¤¹¤ë¤Ê¤Éº®Íð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â£²¿Í¤ÎÍðÆ®¤ò»ß¤á¤ËÆþ¤Ã¤¿¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤¬¸íÇú¡£Â¾¤Î¿³È½¤¬²ðÆþ¤·¤ÆÀ©»ß¤¹¤ë°ÛÍÍ¤Ê¸÷·Ê¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥ë¡¼¥ë¶Ø»ß¤Îµ»¤¬Î¾¼Ô¤«¤é·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î»öÂÖ¤Ë¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤âÁûÁ³¡£±Ñ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥È¡¼¥¯¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡Ö¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª¤Î¸µ¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬Íí¤à»î¹ç¡¢ÍðÆ®¤Ç¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬£²È¯²¥¤é¤ì¤ë¥«¥ª¥¹¾õÂÖ¤Ë¡×¤ÈÊóÆ»¡£¾õ¶·¤ò¾ÜÊó¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÍ¦´º¤Ë¤â¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ï³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ê¡¢´í¸±¤Ê¾õ¶·¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¤È¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÎÍ¦ÌÔ²Ì´º¤Ê»Ñ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÍðÆ®¤Èº®Íð¤¬¼ý¤Þ¤Ã¤¿¸å¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÈ½Äê¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£Î¾¼Ô¤È¤â¼º³Ê¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢Ëþ¾ì°ìÃ×¤Ç°ÂÊÝ¤Î¾¡Íø¤¬Àë¹ð¤µ¤ì¤¿¡×¤È¼º³Ê¤È¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÊÆ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ó£Â¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤â¡Ö°ÂÊÝÂÐ¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¤ÇÍðÆ®¤Ë¤Ê¤ê¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬´éÌÌ¤ò²¥¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¡£»×¤ï¤ÌÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£