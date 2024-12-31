¡Ú¹ÈÇòËÜÈÖ¡ÛDa-iCE¡õME:I¤¬°Û¿§¥³¥é¥Ü¡¦ÇµÌÚºä46¤¬¥¨¥ë¥µÉ÷°áÁõ¡Ä¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥á¥É¥ì¡¼¤Ë¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á»¦Åþ
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/31¡Û12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤«¤é¡ÖÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤¬À¸ÊüÁ÷Ãæ¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î²Î ÆÃÊÌ´ë²è¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥á¥É¥ì¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢Da-iCE¡Ê¥À¥¤¥¹¡Ë¡¦ME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¡¦Mrs. GREEN APPLE¡Ê¥ß¥»¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¡¦ÇµÌÚºä46¡¦LE SSERAFIM¤é¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2024¡Ö¹ÈÇò¡×¶Ê½ç°ìÍ÷
Da-iCE¤Î5¿Í¤È¡¢ME:I¤«¤éMOMONA¡Ê³Þ¸¶ÅíÆà¡Ë¡¦RAN¡ÊÀÐ°æÍö¡Ë¡¦COCORO¡Ê²ÃÆ£¿´¡Ë¡¦MIU¡ÊÝ¯°æÈþ±©¡Ë¡¦SUZU¡Ê»³ËÜ¤¹¤º¡Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¡×¤Î·àÃæ²Î¡Ö¤¤ß¤â¤È¤Ù¤ë¤è¡ª¡×¤òÈäÏª¡£Da-iCE¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Î´ä²¬Å°¡¢¹©Æ£Âçµ±¡¢ÏÂÅÄñ¥¤â¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¥Þ¥¤¥¯¤Ç²Î¾§¤·¡¢ME:I¤È¸ò¸ß¤Ë¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤Ç¡¢ÃÆ¤ó¤À³Ú¶Ê¤òºÌ¤Ã¤¿¡£
ÇµÌÚºä46¤Ï±Ç²è¡Ö¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥¤¥Ã¥È¡¦¥´¡¼ ¡Á¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡Á¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£°æ¾åÏÂ¡¢ÃæÀ¾¥¢¥ë¥Î¡¢µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤È²Î¾§¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½çÈÖ¤Ë²Î¤¦ËÁÆ¬¤«¤éÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÂ³¡¹¤È¸½¤ì¡¢¥¨¥ë¥µ¤ò»×¤ï¤»¤ëÇò¤È¿å¿§¤Î¥É¥ì¥¹¤ÇÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢Mrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®¤ÈLE SSERAFIM¡¦SAKURA¡Ê¥µ¥¯¥é¡Ë¤¬±Ç²è¡ÖÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡×¼çÂê²Î¡Öµ±¤¯Ì¤Íè¡×¤ò²Î¾§¡£¥é¥ó¥¿¥ó¤¬Éâ¤«¤Ö¶õ´Ö¤ÎÃæ¤ÇÁ¥¤¬¿Ê¤à·àÃæ¤Î¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤·¤¿¸¸ÁÛÅª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ¸å¤ÏNHK¥Û¡¼¥ë¤ËÌá¤ê¡¢±Ç²è¡Ö¥Ô¥Î¥¥ª¡×¤Î¼çÂê²Î¡ÖÀ±¤Ë´ê¤¤¤ò¡×¤Ø¡£JO1¤«¤éÀîÀ¾Âó¼Â¡¢¶â¾ëÊË³¤¡¢ÌÚÁ´æÆÌé¡¢Æ¦¸¶°ìÀ®¡¢çÐÆá¾ë¾©¡¢Ý¯ºä46¤«¤é¼é²°ÎïÆà¡¢»³ºêÅ·¡¢¾¾ÅÄÎ¤Æà¡¢ÅÄÂ¼ÊÝÇµ¡¢Ã«¸ý°¦µ¨¤¬½Ð±é¤·¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤é¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Èµº¤ì¤¿¤Û¤«¡¢»Ê²ñ¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢°ËÆ£º»è½¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸±ü¤«¤éÅÐ¾ì¤·Â©¤òÂ·¤¨¤Æ²Î¾§¡£ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¡¢Omoinotake¡Ê¥ª¥â¥¤¥Î¥¿¥±¡Ë¡¢ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¡¢¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡¢Mrs. GREEN APPLE¡Ê¥ß¥»¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¡¢LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¡¢Da-iCE¡Ê¥À¥¤¥¹¡Ë¡¢ÇµÌÚºä46¤é¤¬½¸·ë¤·¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥á¥É¥ì¡¼¤Ë¤Ï¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÄÁ¤·¤¤¥³¥é¥Ü¤â¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö¸ò¸ß¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤ë¤Î²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¸µµ¤½Ð¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂè75²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î²Î¡×¡£»Ê²ñ¤ÏÍµÈ¹°¹Ô¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢°ËÆ£º»è½¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê½é¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§NHK
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2024¡Ö¹ÈÇò¡×¶Ê½ç°ìÍ÷
¢¡Da-iCE¡¦ME:I¡¦ÇµÌÚºä46¤é¡Ö¹ÈÇò¡×¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥á¥É¥ì¡¼¤ËÅÐ¾ì
Da-iCE¤Î5¿Í¤È¡¢ME:I¤«¤éMOMONA¡Ê³Þ¸¶ÅíÆà¡Ë¡¦RAN¡ÊÀÐ°æÍö¡Ë¡¦COCORO¡Ê²ÃÆ£¿´¡Ë¡¦MIU¡ÊÝ¯°æÈþ±©¡Ë¡¦SUZU¡Ê»³ËÜ¤¹¤º¡Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¡×¤Î·àÃæ²Î¡Ö¤¤ß¤â¤È¤Ù¤ë¤è¡ª¡×¤òÈäÏª¡£Da-iCE¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Î´ä²¬Å°¡¢¹©Æ£Âçµ±¡¢ÏÂÅÄñ¥¤â¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¥Þ¥¤¥¯¤Ç²Î¾§¤·¡¢ME:I¤È¸ò¸ß¤Ë¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤Ç¡¢ÃÆ¤ó¤À³Ú¶Ê¤òºÌ¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢Mrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®¤ÈLE SSERAFIM¡¦SAKURA¡Ê¥µ¥¯¥é¡Ë¤¬±Ç²è¡ÖÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡×¼çÂê²Î¡Öµ±¤¯Ì¤Íè¡×¤ò²Î¾§¡£¥é¥ó¥¿¥ó¤¬Éâ¤«¤Ö¶õ´Ö¤ÎÃæ¤ÇÁ¥¤¬¿Ê¤à·àÃæ¤Î¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤·¤¿¸¸ÁÛÅª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ¸å¤ÏNHK¥Û¡¼¥ë¤ËÌá¤ê¡¢±Ç²è¡Ö¥Ô¥Î¥¥ª¡×¤Î¼çÂê²Î¡ÖÀ±¤Ë´ê¤¤¤ò¡×¤Ø¡£JO1¤«¤éÀîÀ¾Âó¼Â¡¢¶â¾ëÊË³¤¡¢ÌÚÁ´æÆÌé¡¢Æ¦¸¶°ìÀ®¡¢çÐÆá¾ë¾©¡¢Ý¯ºä46¤«¤é¼é²°ÎïÆà¡¢»³ºêÅ·¡¢¾¾ÅÄÎ¤Æà¡¢ÅÄÂ¼ÊÝÇµ¡¢Ã«¸ý°¦µ¨¤¬½Ð±é¤·¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤é¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Èµº¤ì¤¿¤Û¤«¡¢»Ê²ñ¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢°ËÆ£º»è½¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸±ü¤«¤éÅÐ¾ì¤·Â©¤òÂ·¤¨¤Æ²Î¾§¡£ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¡¢Omoinotake¡Ê¥ª¥â¥¤¥Î¥¿¥±¡Ë¡¢ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¡¢¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡¢Mrs. GREEN APPLE¡Ê¥ß¥»¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¡¢LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¡¢Da-iCE¡Ê¥À¥¤¥¹¡Ë¡¢ÇµÌÚºä46¤é¤¬½¸·ë¤·¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥á¥É¥ì¡¼¤Ë¤Ï¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÄÁ¤·¤¤¥³¥é¥Ü¤â¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö¸ò¸ß¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤ë¤Î²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¸µµ¤½Ð¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡ÖÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×12·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á
¡ÖÂè75²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î²Î¡×¡£»Ê²ñ¤ÏÍµÈ¹°¹Ô¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢°ËÆ£º»è½¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê½é¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§NHK
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û