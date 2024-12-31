¡Ú¹ÈÇò¡ÛÀ±Ìî¸»¡¢¡Ö¤Ð¤é¤Ð¤é¡×¤òÃÆ¤¸ì¤ê¤ÇÇ®¾§¡¡°ìÉô²Î»ì¤ÎÊÑ¹¹¤ËSNS¾å¤ÇÈ¿±þ
¢£¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡º£²ó¡¢10ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿À±Ìî¸»¤Ï¡Ö¤Ð¤é¤Ð¤é¡×¤ò¥¹¥¿¥¸¥ªÃæ·Ñ¤ÇÇ®¾§¤·¤¿¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì¼Ô¡õ¶Ê½ç¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì²ó¿ô¤â
²Î¾§Á°¤Ë¤ÏÆ±³Ú¶Ê¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¥®¥¿¡¼¤ò¼ê¤Ë°ì¿Í¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÍ¥¤·¤¤²ÎÀ¼¤Ç³Ú¶Ê¤òÆÏ¤±¤¿¡£¤Þ¤¿²Î»ì¤Ç¤Ï¡ÖËÜÊª¤Ï¤¢¤Ê¤¿¡¡¤ï¤¿¤·¤Ïµ¶Êª¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¡ÖËÜÊª¤Ï¤¢¤Ê¤¿¡¡¤ï¤¿¤·¤âËÜÊª¡×¤ÈÊÑ¹¹¤·¤Æ²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£¶Ê¤ÎºÇ¸å¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¡¢ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤¿¡£
¡¡²Î»ì¤ÎÊÑ¹¹¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏSNS¾å¤Ç¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö²Î»ìÊÑ¹¹ÎÉ¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤·¤Ó¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿²Î»ì¤ËÂ÷¤µ¤ì¤¿¤À¤í¤¦»×¤¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡NHK¤Ï¶ÊÌÜÈ¯É½¸å¡¢À±Ìî¸»¤ÎÈäÏª³Ú¶Ê¤ò¡ÖÃÏ¹ö¤Ç¤Ê¤¼°¤¤¡×¤«¤é¡Ö¤Ð¤é¤Ð¤é¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¡ÖÃÏ¹ö¤Ç¤Ê¤¼°¤¤¡×¤Ï2013Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ±¥¿¥¤¥È¥ë±Ç²è¤Î¼çÂê²Î¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤ÎÀ²Ã³²¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡30Æü¤ËÀ©ºîÅý³ç¤ÎÂçÄÍ¿®¹¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡ÖÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼õ¤±»ß¤á¡¢À±Ìî¸»¤µ¤ó¥µ¥¤¥É¤È¶¨µÄ¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¡×¤ÎÊÑ¹¹¤À¤È²þ¤á¤ÆÀâÌÀ¡£¡Ö¤Ð¤é¤Ð¤é¡×¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼«¿®¤â¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢°ËÆ£º»è½¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡£Ä«¥É¥é¤ÎÁ°´ü¸å´ü¼ç¿Í¸ø¤¬»Ê²ñ¤È¤·¤Æ¤½¤í¤¤Æ§¤ß¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ÈÇò»Ë¾å½é¡£ÍµÈ¤¬¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢µîÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï¹ÈÁÈ¤¬Í¥¾¡¤·¡¢¹ÈÁÈ34¾¡¡¢ÇòÁÈ40¾¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢10ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿À±Ìî¸»¤Ï¡Ö¤Ð¤é¤Ð¤é¡×¤ò¥¹¥¿¥¸¥ªÃæ·Ñ¤ÇÇ®¾§¤·¤¿¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì¼Ô¡õ¶Ê½ç¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì²ó¿ô¤â
²Î¾§Á°¤Ë¤ÏÆ±³Ú¶Ê¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¥®¥¿¡¼¤ò¼ê¤Ë°ì¿Í¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÍ¥¤·¤¤²ÎÀ¼¤Ç³Ú¶Ê¤òÆÏ¤±¤¿¡£¤Þ¤¿²Î»ì¤Ç¤Ï¡ÖËÜÊª¤Ï¤¢¤Ê¤¿¡¡¤ï¤¿¤·¤Ïµ¶Êª¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¡ÖËÜÊª¤Ï¤¢¤Ê¤¿¡¡¤ï¤¿¤·¤âËÜÊª¡×¤ÈÊÑ¹¹¤·¤Æ²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£¶Ê¤ÎºÇ¸å¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¡¢ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤¿¡£
¡¡NHK¤Ï¶ÊÌÜÈ¯É½¸å¡¢À±Ìî¸»¤ÎÈäÏª³Ú¶Ê¤ò¡ÖÃÏ¹ö¤Ç¤Ê¤¼°¤¤¡×¤«¤é¡Ö¤Ð¤é¤Ð¤é¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¡ÖÃÏ¹ö¤Ç¤Ê¤¼°¤¤¡×¤Ï2013Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ±¥¿¥¤¥È¥ë±Ç²è¤Î¼çÂê²Î¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤ÎÀ²Ã³²¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡30Æü¤ËÀ©ºîÅý³ç¤ÎÂçÄÍ¿®¹¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡ÖÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼õ¤±»ß¤á¡¢À±Ìî¸»¤µ¤ó¥µ¥¤¥É¤È¶¨µÄ¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¡×¤ÎÊÑ¹¹¤À¤È²þ¤á¤ÆÀâÌÀ¡£¡Ö¤Ð¤é¤Ð¤é¡×¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼«¿®¤â¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢°ËÆ£º»è½¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡£Ä«¥É¥é¤ÎÁ°´ü¸å´ü¼ç¿Í¸ø¤¬»Ê²ñ¤È¤·¤Æ¤½¤í¤¤Æ§¤ß¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ÈÇò»Ë¾å½é¡£ÍµÈ¤¬¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢µîÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï¹ÈÁÈ¤¬Í¥¾¡¤·¡¢¹ÈÁÈ34¾¡¡¢ÇòÁÈ40¾¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£