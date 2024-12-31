ÆÃµÞ¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì2¿Í»àË´¡¢ÆÁÅç¡¡¾è°÷¾èµÒ¤Ë¤±¤¬¤Ê¤·¡¢JR¹âÆÁÀþ
¡¡31Æü¸á¸å5»þ40Ê¬¤´¤í¡¢ÆÁÅç¸©ÈÄÌîÄ®ÀîÃ¼¤ÎJR¹âÆÁÀþÈÄÌî¡½°¤ÇÈÀîÃ¼´Ö¤ÎÀþÏ©¤Ç¡¢ÆÁÅçÈ¯¹â¾¾¹Ô¤¤ÎÆÃµÞÎó¼Ö¡Ö¤¦¤º¤·¤ª¡×¤ËÀ®¿Í¤Î½÷À¤È¤ß¤é¤ì¤ë2¿Í¤¬¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢¸½¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¸©·ÙÆÁÅçÈÄÌî½ð¤¬»ö¸Î¸¶°ø¤ä2¿Í¤Î¿È¸µ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡JR»Í¹ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¦¤º¤·¤ª¤Ï2Î¾ÊÔÀ®¤Ç¡¢¾è°÷2¿Í¤È¾èµÒÌó20¿Í¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸½¾ì¤Ï°¤ÇÈÀîÃ¼±Ø¤«¤éÌó800¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿ÅÄÈª¤¬ÊÂ¤ÖÃÏ°è¡£
¡¡¹âÆÁÀþ¤Ï»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤ÇÈÄÌî¡½ÃÓÃ«¡ÊÆ±¸©ÌÄÌç»Ô¡Ë´Ö¤ÇÎó¼Ö¤Î±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡¢±¿µÙ¤äÃÙ¤ì¤¬À¸¤¸¤¿¡£