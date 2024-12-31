¡Ö²¶¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤»¤ë¤ï¡×°æ²¬°ìæÆ¤Î¸ÀÍÕ¤Ëµß¤ï¤ì¤¿Äé½ÙÅÍ¡¡·×ÎÌ¼ºÇÔ¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤ê¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ë°µ¾¡
¡¡¡þ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°WBAÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï10²óÀï¡¡¡ûÆ±µé9°Ì Äé½ÙÅÍ¡Ê»ÖÀ®¡Ë¡ãTKO8²ó¡äÆ±µé14°Ì ¥ì¥Í¡¦¥¢¥ë¥Ð¥é¡¼¥É¡Ê¥Ë¥«¥é¥°¥¢¡Ë¡ü¡Ê2024Ç¯12·î31Æü¡¡Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBAÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥Þ13´§¤ÇÆ±µé9°Ì¤ÎÄé½ÙÅÍ¡Ê25¡á»ÖÀ®¡Ë¤¬¸µWBAÆ±µé²¦¼Ô¤ÇÆ±µé14°Ì¤Î¥ì¥Í¡¦¥¢¥ë¥Ð¥é¡¼¥É¡Ê35¡á¥Ë¥«¥é¥°¥¢¡Ë¤Ë8²ó1Ê¬55ÉÃTKO¾¡¤Á¤·¤¿¡£½øÈ×¤«¤é¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¾¡¤Ã¤ÆÂ¿ºÌ¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤òÂÇ¤ÁÊ¬¤±¡¢8²ó¤Ë¥á¥Ã¥¿ÂÇ¤Á¤Ë¤·¤Æ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¾¡¤Á¡£Á°ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÄé¤Ï¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é6ÀïÁ´¾¡¡Ê3KO¡Ë¤ò¾þ¤ê¡¢À¤³¦½éÄ©Àï¤ØÂç¤¤¯Á°¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢Äé¤Ï¥¸¥àÀèÇÚ¤ÎÁ°WBAÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦°æ²¬°ìæÆ¡Ê35¡á»ÖÀ®¡Ë¤Ë½ËÊ¡¤µ¤ì¡¢Êú¤¹ç¤Ã¤Æ´î¤ó¤À¡£4·î¤ÎÁ°Àï¤ÏÁ°Æü·×ÎÌ¤Ç1.6¥¥í¤ÎÂÎ½ÅÄ¶²á¤òÈÈ¤·¤ÆÈ¾Ç¯´Ö¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹Ää»ß½èÊ¬¡£¤½¤ÎºÝ¡¢°æ²¬¤«¤é¡Ö¼¡¤Ï²¶¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤»¤ë¤ï¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë°æ²¬¤Ï7·î¤Î¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê33¡á¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ë¤È¤Î²¦ºÂÅý°ìÀï¤Ç°ìÊâ¤â°ú¤«¤º¤Ë·ã¤·¤¯ÂÇ¤Á¹ç¤¦»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÃË¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ê¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ËÈ½ÄêÉé¤±¤·¤¿¡Ë¤¢¤Î¸å¤â¡È¤Ï¤¤¾å¤¬¤ë¤ï¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ÀèÇÚ¤¬Ä©Àï¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é²¶¤â¤³¤³¤Ç¤ä¤á¤ÆÆ¨¤²¤Á¤ã¥À¥á¤À¤Ê¤È¡×
¡¡ÂÎ½ÅÄ¶²á¸å¤Ï²¿ÅÙ¤â¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢°æ²¬¤ä»ÖÀ®¥¸¥à¤ÎÃç´Ö¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤«¤éÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤Ç·Ú¡¹¤È¤ä¤á¤Æ¤â¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡Ê¥ê¥ó¥°¤Ë¡Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿»î¹ç¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÏÌÌÇò¤¤¤Ê¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¸«¤ë¿Í¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¡¢»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦»Ò¶¡¤¿¤Á¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£¤É¤óÄì¤ÎÃæ¤Ç²þ¤á¤Æ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢Éü³è¥í¡¼¥É¤òÊâ¤ß¤À¤·¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¿ÍÀ¸²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¿¿·õ¤Ê´é¤Ç¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£