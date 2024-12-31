¡Ú¹ÈÇò¡ÛÂç¿¹¸µµ®¡õSAKURA¡Ø¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ù¥¥ã¥é¤ËÊ±¤·²Î¾§¤¬ÏÃÂê¡Ö´°àú¤Ê²¦»ÒÍÍ¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×
¢£¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î²Î ÆÃÊÌ´ë²è¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥á¥É¥ì¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢Âç¿¹¸µµ®¡ÊMrs. GREEN APPLE¡Ë¤ÈSAKURA¡ÊLE SSERAFIM¡Ë¤¬¡Öµ±¤¯Ì¤Íè¡×¤ò¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤ÇÈäÏª¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥»¥¹Âç¿¹¡õ¥ë¥»¥éSAKURA¤Ï¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¤ÎÀ¤³¦¤Ë
¡¡±Ç²è¡ÖÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÊ±¤·¤Æ²Î¤¦2¿Í¤ËSNS¤Ç¤Ï¡ÖÂç¿¹¸µµ®¤ÈSAKURAÎÉ¤Î¥³¥é¥Ü¤È¤«ºÇ¹â¡ª¡×¥×¥ê¥ó¥¹¤È¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤À¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ö¤â¤Ã¤¯¤ó´°àú¤Ê²¦»ÒÍÍ¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤µ¤¯¤Á¤ã¤ó¥ê¥¢¥ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Ç¤·¤¿!!¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢°ËÆ£º»è½¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡£Ä«¥É¥é¤ÎÁ°´ü¸å´ü¼ç¿Í¸ø¤¬»Ê²ñ¤È¤·¤Æ¤½¤í¤¤Æ§¤ß¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ÈÇò»Ë¾å½é¡£ÍµÈ¤¬¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢µîÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï¹ÈÁÈ¤¬Í¥¾¡¤·¡¢¹ÈÁÈ34¾¡¡¢ÇòÁÈ40¾¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î²Î ÆÃÊÌ´ë²è¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥á¥É¥ì¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢Âç¿¹¸µµ®¡ÊMrs. GREEN APPLE¡Ë¤ÈSAKURA¡ÊLE SSERAFIM¡Ë¤¬¡Öµ±¤¯Ì¤Íè¡×¤ò¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤ÇÈäÏª¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥»¥¹Âç¿¹¡õ¥ë¥»¥éSAKURA¤Ï¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¤ÎÀ¤³¦¤Ë
¡¡±Ç²è¡ÖÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÊ±¤·¤Æ²Î¤¦2¿Í¤ËSNS¤Ç¤Ï¡ÖÂç¿¹¸µµ®¤ÈSAKURAÎÉ¤Î¥³¥é¥Ü¤È¤«ºÇ¹â¡ª¡×¥×¥ê¥ó¥¹¤È¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤À¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ö¤â¤Ã¤¯¤ó´°àú¤Ê²¦»ÒÍÍ¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤µ¤¯¤Á¤ã¤ó¥ê¥¢¥ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Ç¤·¤¿!!¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢°ËÆ£º»è½¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡£Ä«¥É¥é¤ÎÁ°´ü¸å´ü¼ç¿Í¸ø¤¬»Ê²ñ¤È¤·¤Æ¤½¤í¤¤Æ§¤ß¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ÈÇò»Ë¾å½é¡£ÍµÈ¤¬¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢µîÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï¹ÈÁÈ¤¬Í¥¾¡¤·¡¢¹ÈÁÈ34¾¡¡¢ÇòÁÈ40¾¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£