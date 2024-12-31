¡ÚZARA¡Û¥ï¡¼¥É¥í¡¼¥Ö¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¡ª´Å¤¤¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Î¡Ö¥í¥óT¡×Ãå²ó¤·¥³¡¼¥Ç4Áª

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¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´6Ëç)

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Cordinate ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬³ð¤¦¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¥³¡¼¥Ç

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¥ê¥Ü¥ó¥×¥ê¥ó¥È¥í¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä¤ÏÃå²ó¤·¡£¥Ë¥Ã¥È¥­¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ 18,700±ß¡¿¥Ó¡¼¥à¥¹ ¥¯¥Á¥å¡¼¥ë¡Ê¥Ó¡¼¥à¥¹ ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¥¤¥ä¥ê¥ó¥° 330±ß¡¿¥é¥Æ¥£¥¹ ¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼ 11,900±ß¡¿¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡õ¥­¡¼¥¹¡Ê¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡õ¥­¡¼¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë

Cordinate ¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼MIX¤ÊÃ¸¿§¥³¡¼¥Ç

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Cordinate Åý°ì´¶¤Î¤¢¤ë¤â¤³¤â¤³¥³¡¼¥Ç

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Cordinate ¿Æ¶á´¶¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥ó¥Ä¥³¡¼¥Ç

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¥ê¥Ü¥ó¥×¥ê¥ó¥È¥í¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä¤ÏÃå²ó¤·¡£¥Ó¥¹¥Á¥§¤È¥Ë¥Ã¥È¤Î¥»¥Ã¥È¡Ê¥Ó¥¹¥Á¥§¤Î¤ß»ÈÍÑ¡Ë15,950±ß¡¿LILY BROWN ¥Ô¥ó¥¯¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä 6,589±ß¡¿ROPÉ PICNIC¡Ê¥¸¥å¥ó¡Ë¥Ø¥¢¥¯¥ê¥Ã¥× 880±ß¡¿¥Ñ¥ê¥¹¥­¥Ã¥º ¸¶½ÉÅ¹ ¥ë¡¼¥à¥·¥å¡¼¥º¡¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È»äÊª

»£±Æ¡¿Íè²ÈÍ´²ð¡Êaosora¡¦¥â¥Ç¥ë¡Ë¡¢¾åÅÄÍ´µ±¡ÊÀÅÊª¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¿ùËÜÆàÊæ¡ÊKIND¡Ë¤Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿»³ÅÄ¥Þ¥­¡ÊLila¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿»°±ºÍýÆà¡ÊËÜ»ïÀìÂ°¡ËÊ¸¡¿³Á¾ÂÆà¡¹»Ò