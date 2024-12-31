¡ÚZARA¡Û¥ï¡¼¥É¥í¡¼¥Ö¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¡ª´Å¤¤¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Î¡Ö¥í¥óT¡×Ãå²ó¤·¥³¡¼¥Ç4Áª
¡ÚZARA¡Û¥ï¡¼¥É¥í¡¼¥Ö¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¡ª´Å¤¤¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Î¡Ö¥í¥óT¡×Ãå²ó¤·¥³¡¼¥Ç4Áª
Ray
Ãå²ó¤·ÎÏ¤Î¹â¤¤Çò¤Î¥í¥óT¤Ï¡¢¥ï¡¼¥É¥í¡¼¥Ö¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¡ªº£²ó¤Ï¡¢´Å¤¤¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬½÷¤Î¥³¤é¤·¤¤¡Ö¥ê¥Ü¥ó¥×¥ê¥ó¥È¥í¥óT¡×¤ÎÃå²ó¤·¥³¡¼¥Ç¤ò¡¢»°±ºÍýÆà¤È¤È¤â¤Ë¤´¾Ò²ð¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬³ð¤¦¥³¡¼¥Ç¤ä¿Æ¶á´¶¤Î¤¢¤ë¥³¡¼¥Ç¤Ê¤É¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃå¤³¤Ê¤·¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹♡
Item Ãå²ó¤¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤³¤Á¤é♡
¥ê¥Ü¥ó¥×¥ê¥ó¥È¥í¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä
¥ï¡¼¥É¥í¡¼¥Ö¤ËÉ¬¼ûÉÊ¤Î¥í¥óT¤ÏÃå²ó¤·ÎÏ¤Î¹â¤¤Çò¤¬Àµ²ò¡£¶»¸µ¤Î¥ê¥Ü¥ó¤Ë¡¢¤¨¤ê¤°¤ê¤Î¥ì¡¼¥¹¤È´Å¤¤¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ë¤È¤¤á¤¯1Ëç¡£
Cordinate ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬³ð¤¦¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¥³¡¼¥Ç
Äø¤è¤¯¥¿¥¤¥È¤Ç½÷À¤é¤·¤¤¥ï¥ó¥Ô¤ò¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¡£I¥é¥¤¥ó¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤Ã¤Æ♡
Cordinate ¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼MIX¤ÊÃ¸¿§¥³¡¼¥Ç
¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¡£¥ê¥Ü¥ó¥×¥ê¥ó¥È¥í¥óT¤ä¥Á¥å¡¼¥ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ç½÷¤Î¥³¤é¤·¤µ¤ò¥×¥é¥¹♡
Cordinate Åý°ì´¶¤Î¤¢¤ë¤â¤³¤â¤³¥³¡¼¥Ç
¤â¤³¤â¤³¥¢¥¦¥¿¡¼¤ò¤¢¤ï¤»¤ÆÅß¤é¤·¤µ¤ò°Õ¼±¡ª¥Ù¡¼¥¸¥å¤ä¥¤¥¨¥í¡¼·Ï¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤Ù¤ÐÅý°ì´¶¤Î¤¢¤ëÃå¤³¤Ê¤·¤Ë»Å¾å¤¬¤ë♡
Cordinate ¿Æ¶á´¶¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥ó¥Ä¥³¡¼¥Ç
Æ©¤±´¶¤¬²Ä°¦¤¤¥Ó¥¹¥Á¥§¤ò½Å¤Í¤¿¥³¡¼¥Ç¡£¥Ô¥ó¥¯¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¿Æ¶á´¶¤È½÷¤Î¥³¤é¤·¤µ¤ò±é½Ð¡ª
»£±Æ¡¿Íè²ÈÍ´²ð¡Êaosora¡¦¥â¥Ç¥ë¡Ë¡¢¾åÅÄÍ´µ±¡ÊÀÅÊª¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¿ùËÜÆàÊæ¡ÊKIND¡Ë¤Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿»³ÅÄ¥Þ¥¡ÊLila¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿»°±ºÍýÆà¡ÊËÜ»ïÀìÂ°¡ËÊ¸¡¿³Á¾ÂÆà¡¹»Ò
³°Éô¥µ¥¤¥È