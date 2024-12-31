º£Åß¤³¤½¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤«¤é°ÜÀÒ¤«¡Ä¥«¥¼¥ß¥í³ÍÆÀ¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤¬Æ°¤¯¡¢C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤ÈºÆ²ñ¤Î²ÄÇ½À¤â
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò¸º¤é¤¹¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½MF¥«¥¼¥ß¥í(32)¤Ë¡¢1·î¤Î°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¡ØUOL¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤«¤é¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ3¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥«¥¼¥ß¥í¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÄã²¼¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥àÂÎÀ©²¼¤Ç¤Ï¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°CP»þÂå¤«¤é´Ø·¸¤¬Â³¤¯¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ÂåÉ½MF¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥¦¥¬¥ë¥Æ¤¬½ÅÊõ¤µ¤ì¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ò²¹¤á¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¡£
°ÊÁ°¤«¤é³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎÀ¯ÉÜ·ÏÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É(PIF)¤Ï¡¢1·î¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÆ°¤¯¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¥«¥¼¥ß¥í¼«¿È¤â°ÜÀÒ¤ËÁ°¸þ¤¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
PIF¤Ï¸½ºß¡¢¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¡¢¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¡¢¥¢¥ë¡¦¥¤¥Æ¥Ï¥É¡¢¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡¢¥¢¥ë¡¦¥¤¥Æ¥Õ¥¡¥¯¡¢¥¢¥ë¡¦¥«¡¼¥Ç¥£¥·¡¼¥ä¤Î³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÎÁý¸º¤ò³ÎÇ§Ãæ¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë²ÃÆþ¤µ¤»¤ë¤«¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
ÆÃ¤ËÁª¼ê¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¡£¥Þ¥É¥ê¡¼¤È¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½FW¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤È¤Î´Ø·¸¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ç¿ô¡¹¤Î±É¸÷¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤âEFL¥«¥Ã¥×(¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×)¤äFA¥«¥Ã¥×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥«¥¼¥ß¥í¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÌá¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤òÎ¥¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤«¤é¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ3¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥«¥¼¥ß¥í¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÄã²¼¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥àÂÎÀ©²¼¤Ç¤Ï¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°CP»þÂå¤«¤é´Ø·¸¤¬Â³¤¯¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ÂåÉ½MF¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥¦¥¬¥ë¥Æ¤¬½ÅÊõ¤µ¤ì¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ò²¹¤á¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¡£
PIF¤Ï¸½ºß¡¢¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¡¢¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¡¢¥¢¥ë¡¦¥¤¥Æ¥Ï¥É¡¢¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡¢¥¢¥ë¡¦¥¤¥Æ¥Õ¥¡¥¯¡¢¥¢¥ë¡¦¥«¡¼¥Ç¥£¥·¡¼¥ä¤Î³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÎÁý¸º¤ò³ÎÇ§Ãæ¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë²ÃÆþ¤µ¤»¤ë¤«¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
ÆÃ¤ËÁª¼ê¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¡£¥Þ¥É¥ê¡¼¤È¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½FW¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤È¤Î´Ø·¸¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ç¿ô¡¹¤Î±É¸÷¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤âEFL¥«¥Ã¥×(¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×)¤äFA¥«¥Ã¥×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥«¥¼¥ß¥í¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÌá¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤òÎ¥¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£