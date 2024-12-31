¡Ú¹ÈÇò¡ÛÀÄ»³¹ä¾»»á¡¢¥É¥ß¥Î¤ÇÆÍÁ³¤Î¥³¥Ê¥óÅÐ¾ì¤Ë¡Ö¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×µðÂç¥¤¥é¥¹¥È¤âÈäÏª
¡¡Âè£·£µ²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ê¸å£·»þ£²£°Ê¬¡Ë¤¬£³£±Æü¤ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤Î¸¶ºî¼Ô¤ÇÄ»¼è¸©½Ð¿È¤ÎÀÄ»³¹ä¾»»á¤¬¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£ÆÍÁ³¤Î¡Ö¥³¥Ê¥ó¡×¤Ë¶Ã¤¯°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡²Î¼ê¡¦¿å¿¹¤«¤ª¤ê¤¬¡¢Ì¾Êª¤Î¥É¥ß¥Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¡ÖÄ»¼èº½µÖ¡×¤òÇ®¾§¡£¥É¥ß¥Î¤Î»Å³Ý¤±¤Ç¥³¥Ê¥ó¤Î¿Í·Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤Î²»³Ú¤â»È¤ï¤ì¤¿¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÏÌµ»öÀ®¸ù¤·¡¢´¶ÁÛ¤òµá¤á¤é¤ì¤¿ÀÄ»³»á¤Ï¡ÖÅÓÃæ¥³¥Ê¥ó¤â½Ð¤Æ¤¤Æ»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£Ä»¼è¸©¤ÎÌ¾»º¤ä¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢£á£é£ë£ï¤¬±Ç²è¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡¡£±£°£°Ëü¥É¥ë¤Î¸ÞÎÇÀ±¡Ê¤ß¤Á¤·¤ë¤Ù¡Ë¡×¤Î¼çÂê²Î¡ÖÁê»×Áê°¦¡×¤ò²Î¾§¡£¤½¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢ÀÄ»³»á¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥³¥Ê¥ó¤ÎµðÂç¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£