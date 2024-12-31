¡Ú¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡ÛÅÏÊÕÈþÍ¥µª¡¢º´¡¹ÌÚºÌ²Æ¤È¡Ö¤ï¤ë¤¡¼¡×ÈäÏª¡¡Ì´¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ä¤í¤¬¤¤!!!!!!¡×
¢£¡ØÂè8²ó ¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï ¡Á°¦¤ÎÂç³¢Æü¡Á¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ë
¡¡¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¤Ç¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Öº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ 100¿ÍÄ¶¤¨¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡È°¦¤Î¡ÉºÇ¶¯¥¢¥¤¥É¥ë¥á¥É¥ì¡¼2024¡×¤Ç¤Ï¡¢100¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤¬°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥³¥é¥Ü¥á¥É¥ì¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£¸µNMB48¡¢AKB48¤ÎÅÏÊÕÈþÍ¥µª¤Ï¡¢¤â¤â¥¯¥í¤Îº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¤È¡Ö¤ï¤ë¤¡¼¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¥å¡¼¥È¤¹¤®¤ë¥Ý¡¼¥º¡ªÈþµÓÈäÏª¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ëº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¡õÅÏÊÕÈþÍ¥µª
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î2¿Í¤Î¤ï¤ë¤¡¼¤Ï¤ä¤Ð¤¤¾Ð¡×¡Ö¤¢¡¼¤ß¤ë¥³¥ó¥Ó¤«¤ï¤¤¤¤¤è¡¼¡ª¡×¡Ö¤ï¤ë¤¡¼¤¨¤°¤¤¡Ä¡×¡Ö¤ï¤ë¤¡¼¥¬¥Á°áÁõ¤Î¤ä¤Ä???¤À¤Ã¤¿¤è¤Í???µã¤¯¡×¡Ö¤ß¤ë¤¡¼¤Þ¤À¤Þ¤À¸½Ìò¤¤¤±¤ë¤è!!²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¤¢¡¼¤ê¤ó¡ß¤ß¤ë¤¡¼ºÇ¶¯¡×¡Ö¤ß¤ë¤¡¼¤è¤«¤Ã¤¿¡ÄºÇ¹â¤¹¤®¤¿¡Ä¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ä¤í¤¬¤¤!!!!!!¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ø¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Ù¤Ï¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤¬¼çºÅ¤·¡¢¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¹ÈÁÈ¡×¤È¡ÖÇòÁÈ¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ²Î¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤ëËèÇ¯¹±Îã¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£º£Ç¯¤ÏÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¸á¸å2»þ¤Ë³«±é¤·¡¢¸á¸å7»þ¤Ë½ª±éÍ½Äê¡£¥Á¡¼¥àÊ¬¤±¤Ï¡¢É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤È¹â¾ë¤ì¤Ë¤¬¡Ö¹ÈÁÈ¡×¡¢¶Ì°æ»í¿¥¤Èº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¤¬¡ÖÇòÁÈ¡×¤òÎ¨¤¤¡¢Áí¹ç»Ê²ñ¤ÏÅìµþ03¤ÎÈÓÄÍ¸ç»Ö¤¬Ì³¤á¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡ÖABEMA¡×¤ÇÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
¡¡¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¤Ç¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Öº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ 100¿ÍÄ¶¤¨¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡È°¦¤Î¡ÉºÇ¶¯¥¢¥¤¥É¥ë¥á¥É¥ì¡¼2024¡×¤Ç¤Ï¡¢100¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤¬°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥³¥é¥Ü¥á¥É¥ì¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£¸µNMB48¡¢AKB48¤ÎÅÏÊÕÈþÍ¥µª¤Ï¡¢¤â¤â¥¯¥í¤Îº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¤È¡Ö¤ï¤ë¤¡¼¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¥å¡¼¥È¤¹¤®¤ë¥Ý¡¼¥º¡ªÈþµÓÈäÏª¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ëº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¡õÅÏÊÕÈþÍ¥µª
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î2¿Í¤Î¤ï¤ë¤¡¼¤Ï¤ä¤Ð¤¤¾Ð¡×¡Ö¤¢¡¼¤ß¤ë¥³¥ó¥Ó¤«¤ï¤¤¤¤¤è¡¼¡ª¡×¡Ö¤ï¤ë¤¡¼¤¨¤°¤¤¡Ä¡×¡Ö¤ï¤ë¤¡¼¥¬¥Á°áÁõ¤Î¤ä¤Ä???¤À¤Ã¤¿¤è¤Í???µã¤¯¡×¡Ö¤ß¤ë¤¡¼¤Þ¤À¤Þ¤À¸½Ìò¤¤¤±¤ë¤è!!²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¤¢¡¼¤ê¤ó¡ß¤ß¤ë¤¡¼ºÇ¶¯¡×¡Ö¤ß¤ë¤¡¼¤è¤«¤Ã¤¿¡ÄºÇ¹â¤¹¤®¤¿¡Ä¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ä¤í¤¬¤¤!!!!!!¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£