¥¹¥Þ¥Û½¼ÅÅ¤â¤Ç¤¤Æ¡¢3ÉÃ¤Ç¤Ý¤«¤Ý¤«¡ª ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Î½¼ÅÅ¼°¥«¥¤¥í¤Ç¡Ö»È¤¤¼Î¤Æ¡×¤òÂ´¶È¤Ç¤¤¿
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
Ä«µ¯¤¤ë¤È¡Ö´¨¤Ã¡ª¡×¤È»×¤ï¤º¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡¢´¨¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÅß¤Ï¡£
¤½¤ó¤Ê´¨¤¤Åß¤ËÂç³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¸À¤¨¤Ð¡Ö¥«¥¤¥í¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢»È¤¤¼Î¤Æ¥«¥¤¥í¤ÏÊØÍø¤À¤±¤É»È¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¥´¥ß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡Ö»È¤¤¼Î¤Æ¡×¤òÂ´¶È¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢»ØÀè¤äÂÎ¤ò°ì½Ö¤Ç²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¥«¥¤¥í¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îµ¡Ç½¤ä»È¤¤¾¡¼ê¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤ÇÄ¶·ÚÎÌ¡£·ÈÂÓ¤ËÊØÍø¤Ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Î½¼ÅÅ¼°¥«¥¤¥í
Philips¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡Ë¤Î¡Ö½¼ÅÅ¼°¥«¥¤¥í DLP2136¡×¤Ï¡¢84.7x76x34mm¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¤ï¤º¤«177g¤Î·ÚÎÌÀß·×¤Î½¼ÅÅ¼°¥«¥¤¥í¡£
¼ÂºÝ¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢É®¼Ô¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëiPhone 14¤È¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤½Å¤µ¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Âç¤¤µ¤â¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ÎºÝ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÅß¤Î¿´¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¤Ê¤ë¤¾¡ª¡×¤È³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3ÉÃ¤Ç²¹¤Þ¤ë²÷Â®È¯Ç®µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢»ØÀè¤äÂÎ¤¬¤¹¤°¤Ë¥Ý¥«¥Ý¥«¤Ë
¡Ö½¼ÅÅ¼°¥«¥¤¥í DLP2136¡×¤Ï¡¢3ÉÃ¤Ç²¹¤Þ¤ë²÷Â®È¯Ç®µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ØÀè¤¬Îä¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤ë´¨¤¤Åß¤Ç¤â¡¢ÅÅ¸»¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤¹¤°¤Ë²¹¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
²°³°¤Ê¤É¤Î´¨¤¤¾ì½ê¤Ç¤âÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ê¤¯¡¢²ÃÇ®¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¤¹¤°¤ËÃÈ¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Åß¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¡¼¥ó¤ä´¨ÎäÃÏ¤Ç¤Îºî¶È¤Ê¤É¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Äã²¹¡Ê42¡Á48¡î¡Ë¤È¹â²¹¡Ê52¡Á58¡î¡Ë¤Î2ÃÊ³¬²¹ÅÙÄ´Àáµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£²°Æâ²°³°¤È¤â¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²°Æâ¤ÏÄã²¹¤Ç²°³°¤Ï¹â²¹¤Ç»È¤¦¤È²÷Å¬¤ÊÃÈ¤«¤µ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
»È¤¤¼Î¤Æ¤òÂ´¶È¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´Ä¶Åª¤Ë¤â·ÐºÑÅª¤Ë¤â¡ý
¡Ö½¼ÅÅ¼°¥«¥¤¥í DLP2136¡×¤Ï½¼ÅÅ¤·¤Æ²¿ÅÙ¤Ç¤â·«¤êÊÖ¤·»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢»È¤¤¼Î¤Æ¥«¥¤¥í¤è¤ê¤â·ÐºÑÅª¤Ç´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¡¢¼ê´Ö¤¤¤é¤º¤Ç»È¤¤¾¡¼ê¤âÈ´·²¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
°ÂÁ´À¤â½Å»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²á½¼ÅÅ¡¢²áÊüÅÅ¡¢²áÅÅÎ®¡¢²áÅÅ°µ¡¢²áÇ®¡¢Ã»Íí¼×ÃÇ¤Ê¤É¤Î´ðËÜÅª¤ÊÊÝ¸îµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ÃÇ®¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï30Ê¬¤´¤È¤Ë¼«Æ°Åª¤ËÊÝ¸î¾õÂÖ¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¡¢°ÂÁ´¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥¤¥í¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¡¢2in1½¼ÅÅ¼°¥«¥¤¥í
Philips¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡Ë¤Î¡Ö½¼ÅÅ¼°¥«¥¤¥í DLP2136¡×¤Ï¡¢ÍÆÎÌ5200mAh¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥¤¥í¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢2in1½¼ÅÅ¼°¥«¥¤¥í¤Ç¤¹¡£
iPhone 12¤ÏÌó2²ó¡¢iPhone 15¤ÏÌó1.5²ó¤Î½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢²°³°¤Ç¤ÎËÉ´¨ÂÐºö¤ä²°Æâ¤Ç¤Î½¼ÅÅ¤Ê¤É¡¢1Âæ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡¢¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¤è¡£
¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»ÅÍÍ¡¢²Á³Ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ï¼¹É®Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Photo: ¥«¥¿¥ª¥« ¥¥è¥·
Source: Amazon.co.jp