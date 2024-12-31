¡Ú¥ª¡¼¥È¡ÛÀî¸ý£Ó£Ó¡¡ÎëÌÚ·½°ìÏº¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ê¤Ç£³²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡¡£²Ç¯¤Ö¤ê£µ²óÌÜ¤Î¾Þ¶â²¦¤â·è¤á¤¿
¡¡¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼²¦ºÂ·èÄêÀï¡¦£Ó£Ç¡×¡Ê£³£±Æü¡¢Àî¸ý¡Ë
¡¡ÎëÌÚ·½°ìÏº¡Ê£³£°¡Ë¡áÉÍ¾¾¡¦£³£²´ü¡á¤¬¡¢£²ÏÈ¤«¤éÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê£³²óÌÜ¤ÎÂç²ñÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡££Ó£ÇÀ©ÇÆ¤Ï£²£°£²£³Ç¯¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼°ÊÍè£±Ç¯£¸¥«·î¤Ö¤ê¤ÇÄÌ»»£±£µ²óÌÜ¡£Í¥¾¡¤Ï£²£´Ç¯£±£´²óÌÜ¤ÇÄÌ»»£¸£³²óÌÜ¡£Ç¯´ÖºÇÂ¿¾¡µÏ¿¤ò£±£±£´¾¡¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡££²Ãå¤Ë¤Ï½ÐÃÙ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÄÉ¤¤¹þ¤ó¤ÀÀÄ»³¼þÊ¿¡Ê°ËÀªºê¡Ë¡¢£³Ãå¤Ë¤Ïº´Æ£µ®Ìé¡ÊÉÍ¾¾¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ·½¤¬£²£´Ç¯¤Î¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¤Ç½ÉÅ¨¤Ë°ìÌðÊó¤¤¤¿¡££Ó£ÇÀ©ÇÆ¤Ê¤·¤Ç·Þ¤¨¤¿£Ó£Ó¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ÇÀÄ»³¤Ë£²Ï¢ÇÔ¡££¶Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀÄ»³¤ËÍ¥¾¡Àï£±ÏÈ¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ÆÂçµÕÅ¾¤Ç£²Ç¯¤Ö¤ê£µ²óÌÜ¤Î¾Þ¶â²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£³ÍÆÀ¾Þ¶â³Û¤Î£±²¯£±£´£¸£·Ëü£¶£¸£¹£¹±ß¤Ï¼«¸ÊºÇ¹â¤À¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ï£±ÈÖ¿Íµ¤¤ÎÀÄ»³¤È¹õÀîµþ²ð¡ÊÀî¸ý¡Ë¤¬£Ó¤Ç¶õ²ó¤ê¤·¤Æ£·¡¢£¸ÈÖ¼ê¤«¤é¤Î¶ì¤·¤¤Å¸³«¡££²ÏÈ¤ÎÎëÌÚ·½¤¬¹¥¥À¥Ã¥·¥å¤Ç£±¼þ£±³Ñ¤òÀè¼è¤ê¤·¤Æ£±£°¼þ²ó¤òÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£ÀÄ»³¤¬ÌÔÁ³¤ÈÄÉ¤¤¾å¤²¡¢£²ÈÖ¼ê¤ÎÍµÈÃ¤Ìé¡ÊÈÓÄÍ¡Ë¤ò£´¼þ£±³Ñ¤Çº¹¤·¤Æ¼¡°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¤¬¡¢ÎëÌÚ·½¤Ë¤Ï£±£³¥á¡¼¥È¥ëÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££³Ãå¤Ïº´Æ£µ®¤¬ÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê£Ó£ÇÀ©ÇÆ¤Ï¡Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤ÇÌ´¤ß¤¿¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯£Ó¤Ë½¸Ãæ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±´ü¤Ë´¶¼Õ¡Ä¡×¤È¸À¤¤¤«¤±¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤ÏÇÈ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢£²£µÇ¯¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÇÈ¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢°ìÇ¯´Ö¤·¤Ã¤«¤êÁö¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÞ¤ò¤Ì¤°¤Ã¤¿¡£¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¼ÖºÜ¥«¥á¥éÉÕ¤¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤Î¤âÂç¤¤¤¡£
¡¡£²£´Ç¯¤Ï£³¡¢£´·î¤Ë£±£¸Ï¢¾¡¤ÎÂçµÏ¿¤òÃ£À®¡££±£´²ó¤ÎÍ¥¾¡¤Î¤¦¤Á£±£±²ó¤¬´°Á´£Ö¡£Ç¯´Ö£±£±£´¾¡¤ÇÀÄ»³¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç¯´ÖºÇÂ¿¾¡ÍøµÏ¿¡Ê£¹£·¾¡¡Ë¤ò£±£·¾¡¹¹¿·¤·¤¿¡£¿·Ç¯¤Ï£¶¡Á£¸Æü¤ËÃÏ¸µ¤ÎÉÍ¾¾³«ºÅ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÍ½Äê¡£º´Æ£µ®¡¢ÎëÌÚ¹¨ÏÂ¡ÊÉÍ¾¾¡Ë¡¢£±µé¼Ö¤Ë¾è¤êÂØ¤ï¤ë·ª¸¶²ÂÍ´¡ÊÉÍ¾¾¡Ë¤é¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢£²£µÇ¯¤â¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÁö¤ë¡£