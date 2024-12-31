Â©»Ò¤«¤¿¤ëÃË¡Ö³ó¤òÅð¤Þ¤ì¤¿¡×¡Ä80Âå½÷À¤¬ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²¤Ë ¸½¶â2000Ëü±ß¤ò¾å»Ê¤ÎÂ©»ÒÌ¾¾è¤ëÃË¤Ë¼êÅÏ¤¹
¡¡´ôÉì»Ô¤Ç12·î27Æü¡¢80Âå¤Î½÷À¤¬Â©»Ò¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤é¤Ë¸½¶â2000Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤Î¤Ï´ôÉì»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤Î80Âå¤Î½÷À¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È½÷À¤Ï27Æü¸áÁ°¡¢Â©»Ò¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤é¡ÖµÊÃãÅ¹¤Ç¥«¥Ð¥ó¤òÅð¤Þ¤ì¤¿¡£¼è°úÀè¤Ë¤ª¶â¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¾å»Ê¤¬°ìÉôÎ©¤ÆÂØ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç2000Ëü±ß¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÅÅÏÃ¤ÇÍê¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢µÊÃãÅ¹¤ÎÅ¹Ä¹¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤Ê¤É¤«¤é¡Ö¥«¥Ð¥ó¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â©»Ò¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤ÏÅÅÏÃ¤Ç¡Ö»ÙÊ§¤¤¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ª¶â¤òÂß¤·¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¡¢½÷À¤Ï´ôÉì»ÔÆâ¤ÎÏ©¾å¤Ç²ñ¼Ò¤Î¾å»Ê¤ÎÂ©»Ò¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤Ë¡¢¥«¥Ð¥ó¤ËÆþ¤ì¤¿¸½¶â2000Ëü±ß¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡½÷À¤ÏÍâÆü¡¢ÊÌµï¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹ÃË¤ËÅÅÏÃ¤·¤ÆñÙ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÃË¤Ï20Âå¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢ÂÎ·¿¤ÏÂÀ¤á¤Î¾®ÊÁ¡¢º°¿§¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ñー¤Ëº°¿§¤Î¥º¥Ü¥ó¤Ç¡¢Çò¤¤¥Þ¥¹¥¯¤òÃå¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÆÃ¼ìº¾µ½»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
½»Âð,
Êè,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Ê©ÃÅ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
Ï·¸å,
Ë¬Ìä²ð¸î,
Áòµ·,
ºßÂð°åÎÅ,
»ûÅÄ²°