ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡Ö¤È¤ê¤ï¤±Ê¿Ìî»çÍÔ¤µ¤ó¡Ä¡×¹ÈÇò¤Ç¤Î¡È¥Ñ¥×¥ê¥«¡ÉÈäÏª¸å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÏÃÂê¡ÖËÜ¿Í¤ËÆÏ¤¤¤Æ¡×¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/31¡Û²Î¼ê¤ÎÊÆÄÅ¸¼»Õ¤¬12·î31Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Number_i¡Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥¢¥¤¡Ë¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2024¡Ö¹ÈÇò¡×¶Ê½ç°ìÍ÷
¤³¤ÎÆü¤ÏÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤«¤é¡ÖÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤¬À¸ÊüÁ÷Ãæ¡£¡ÈÊüÁ÷100Ç¯¡É¤ËÀè¶î¤±¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¡Ö²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤í¤¦¡ªKIDS SHOW¡×¤Ç¤ÏNumber_i¤ä»Ê²ñ¿Ø¤¬¡¢¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢ÊÆÄÅ¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÊüÁ÷¸åÊÆÄÅ¤ÏX¤Ë¤Æ¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ±û¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤È¤â¤Ë¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¤¤¤¿Ê¿Ìî¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¤È¤ê¤ï¤±Ê¿Ìî»çÍÔ¤µ¤ó¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ÊÆÄÅ¤ÎÅê¹Æ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÊÆÄÅ¤µ¤ó¤«¤éÁáÂ®´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡ª¡×¡Ö¤È¤ê¤ï¤±Ê¿Ìî»çÍÔ¤µ¤ó¤Ã¤ÆÌ¾»Ø¤·¤Ç¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¡Ö»çÍÔ¤¯¤óÀäÂÐ´î¤Ö¤«¤éËÜ¿Í¤ËÆÏ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡ª¡×¡ÖÊÆÄÅ¤µ¤ó¤Ë¤â»çÍÔ¤¯¤ó¤ÎÁ´ÎÏ¤Î¡È³Ú¤·¤¤¡É¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂè75²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î²Î¡×¡£»Ê²ñ¤ÏÍµÈ¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¡¢¶¶ËÜ¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢°ËÆ£¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê½é¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§NHK
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2024¡Ö¹ÈÇò¡×¶Ê½ç°ìÍ÷
¢¡ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¢Ê¿Ìî»çÍÔ¤Ø´¶¼Õ
¤³¤ÎÆü¤ÏÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤«¤é¡ÖÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤¬À¸ÊüÁ÷Ãæ¡£¡ÈÊüÁ÷100Ç¯¡É¤ËÀè¶î¤±¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¡Ö²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤í¤¦¡ªKIDS SHOW¡×¤Ç¤ÏNumber_i¤ä»Ê²ñ¿Ø¤¬¡¢¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¥Ñ¥×¥ê¥«¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±Ê¿Ìî»çÍÔ¤µ¤ó¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹?— ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¡¥Ï¥Á (@hachi_08) December 31, 2024
ÊÆÄÅ¤ÎÅê¹Æ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÊÆÄÅ¤µ¤ó¤«¤éÁáÂ®´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡ª¡×¡Ö¤È¤ê¤ï¤±Ê¿Ìî»çÍÔ¤µ¤ó¤Ã¤ÆÌ¾»Ø¤·¤Ç¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¡Ö»çÍÔ¤¯¤óÀäÂÐ´î¤Ö¤«¤éËÜ¿Í¤ËÆÏ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡ª¡×¡ÖÊÆÄÅ¤µ¤ó¤Ë¤â»çÍÔ¤¯¤ó¤ÎÁ´ÎÏ¤Î¡È³Ú¤·¤¤¡É¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡ÖÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×12·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á
¡ÖÂè75²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î²Î¡×¡£»Ê²ñ¤ÏÍµÈ¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¡¢¶¶ËÜ¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢°ËÆ£¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê½é¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§NHK
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û