526Ëü±ß¿·¼Ö¤ò¼«Ê¢¹ØÆþ¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Á¡×¡¡¸ÞÎØ¶â¤Î¤´Ë«Èþ¤Ç¡Ä³ÑÅÄ²Æ¼Â¤ËÁ¢Ë¾¡ÖCM¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤Î!?¡×
¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÊó¹ð
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½ÀÆ»½÷»Ò48¥¥íµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿³ÑÅÄ²Æ¼Â¡ÊSBC¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¤ò¹¹¿·¡£¿·¼Ö¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï30Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö³ÑÅÄ²Æ¼Â¤ÎÉô²°¡×¤ÇÇ¼¼Ö¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£³ÑÅÄ¤¬°¦¼Ö¤È¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï¹õ¤Î¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥Ü¥Ç¥£¡¼¤¬µ±¤¯¡Ö»°É©¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¡×¤À¤Ã¤¿¡£»°É©¼«Æ°¼Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢526Ëü±ß¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÂæ¡£¡Ö¤³¤ì¤¬»ä¤¬»ä¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¶â¥á¥À¥ë¤Î¤´Ë«Èþ¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¿·¼Ö¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿³ÑÅÄ¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Á¡£¤·¤«¤âÃæ¤â·ë¹½¹¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò°î¤ì¤µ¤»¤¿¡£±¿Å¾ÀÊ¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤È¡Ö¥·¡¼¥È¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¹¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¡£Ç¼¼Ö¤ÎºÇ¸å¤Ë¼Ö¤Î¥¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë¤Þ¤¿¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤â¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼¤òÁª¤Ö³ÑÅÄ¤µ¤ó¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤¤¤¤¼Ö¡×¡Öµì¼Ö¤Ø¤Îº£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤á¤ó¤Í´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼¤ÎCM½Ð¤Ê¤¤¤Î!?¡×¡Ö¥»¥ó¥¹È´·²¡×¡Ö°ìÅÓ¤Ê´¶¤¸¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÈÁ¢Ë¾¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë