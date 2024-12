年末恒例の大掃除でアニメ雑誌3誌「ニュータイプ」「アニメージュ」「アニメディア」の2024年1月号から12月号が出てきたので、どんな作品が表紙・裏表紙を飾ったのか、並べてみました。各誌の1月号から12月号をずらっと横に並べてみました。◆ニュータイプ「ニュータイプ」の表紙一覧はこんな感じで、「ウマ娘 プリティーダービー Season3」「劇場版 SPY×FAMILY CODE: WHITE」「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」「The Five Star Stories」「ダンジョン飯」「怪獣8号」「響け!ユーフォニアム3」「【推しの子】」「劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく!Re:Re:」「きみの色」「らんま1/2」「ダンダダン」の12作品でした。

背表紙はこんな感じ。2025年の号数カラーは赤でした。価格は1月号・4月号・5月号・11月号が税込900円、2月号・3月号・6月号〜10月号・12月号が税込880円でした。◆アニメージュ「アニメージュ」の表紙を飾ったのは「劇場版 SPY×FAMILY CODE: WHITE」「薬屋のひとりごと」「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」「葬送のフリーレン」「劇場版ブルーロック -EPISODE 凪-」「忘却バッテリー」「鬼滅の刃 柱稽古編」「銀魂 一国傾城篇」「劇場版すとぷり はじまりの物語〜Strawberry School Festival!!!〜」「【推しの子】」「しかのこのこのここしたんたん」「鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎」の12作品。裏表紙は一部の号でWカバー仕様になっていて、3月号が「日向坂アニメ部」、5月号が「勇気爆発バーンブレイバーン」、6月号が「黒執事 -寄宿学校編-」、7月号が「VΔLZ 桜魔大戦譚〜相対するモノたちへ〜」、8月号が「爆上戦隊ブンブンジャー」、9月号が「刀剣乱舞 廻 -々伝 近し侍らうものら-」、11月号が「ディズニー ツイステッドワンダーランド」です。背表紙はこんな感じ。8月のアニメグランプリ発表を除き、特集作品名1つだけを記載するスタイル。定価は税込1100円。1月号・2月号が定価で、3月号〜9月号・11月号は特別定価1150円、10月号・12月号は特別定価1200円でした。◆アニメディア「アニメディア」の表紙を飾ったのは「アイドルマスター ミリオンライブ!」「機動戦士ガンダム 水星の魔女」「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」「刀剣乱舞 廻 -々伝 近し侍らうものら-」「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」「劇場版ブルーロック -EPISODE 凪-」「鬼滅の刃 柱稽古編」「劇場版すとぷり はじまりの物語〜Strawberry School Festival!!!〜」「ポケットモンスター」「わんだふるぷりきゅあ!ざ・むーびー!ドキドキ♡ゲームの世界で大冒険!」「五等分の花嫁*」「ブルーロック VS. U-20 JAPAN」の12作品。アニメディアは全号がWカバー仕様で、「Paradox Live THE ANIMATION」「ホロスターズ」「フラガリアメモリーズ」「あんさんぶるスターズ!!」「シンカリオン チェンジ ザ ワールド」「WIND BREAKER」「ブルーアーカイブ The Animation」「ハズビン・ホテルへようこそ」「刀剣乱舞 廻 -々伝 近し侍らうものら-」「原神」「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」「ゼンレスゾーンゼロ」でした。背表紙はこんな感じ。巻頭特集・表紙・Wカバーなど最大3作品の名前が盛り込まれています。2024年は全号が特別定価での販売で、1月号が税込1070円、2月号〜6月号・8月号〜12月号が税込1100円、7月号が税込1200円でした。全号をずらっと並べるとこんな感じ。2024年3月は「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」が3誌の表紙を同時に飾りました。ただし、表紙コンセプトがそれぞれ異なるため、受ける印象が違います。2024年、表紙・裏表紙に最も登場回数が多かった作品は「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」と「刀剣乱舞 廻 -々伝 近し侍らうものら-」が3回、また同シリーズとして「劇場版ブルーロック -EPISODE 凪-」「ブルーロック VS. U-20 JAPAN」も合計3回登場しました。ニュータイプアニメージュアニメージュ(裏)アニメディアアニメディア(裏)1月号ウマ娘 プリティーダービー Season3劇場版 SPY×FAMILY CODE: WHITE―アイドルマスター ミリオンライブ!Paradox Live THE ANIMATION2月号劇場版 SPY×FAMILY CODE: WHITE薬屋のひとりごと―機動戦士ガンダム 水星の魔女ホロスターズ3月号機動戦士ガンダムSEED FREEDOM機動戦士ガンダムSEED FREEDOM日向坂アニメ部機動戦士ガンダムSEED FREEDOMフラガリアメモリーズ4月号The Five Star Stories葬送のフリーレン―刀剣乱舞 廻 -々伝 近し侍らうものら-あんさんぶるスターズ!!5月号ダンジョン飯劇場版ブルーロック -EPISODE 凪-勇気爆発バーンブレイバーンプロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミクシンカリオン チェンジ ザ ワールド6月号怪獣8号忘却バッテリー黒執事 -寄宿学校編-劇場版ブルーロック -EPISODE 凪-WIND BREAKER7月号響け!ユーフォニアム3鬼滅の刃 柱稽古編VΔLZ 桜魔大戦譚〜相対するモノたちへ〜鬼滅の刃 柱稽古編ブルーアーカイブ The Animation8月号【推しの子】銀魂 一国傾城篇爆上戦隊ブンブンジャー劇場版すとぷり はじまりの物語〜Strawberry School Festival!!!〜ハズビン・ホテルへようこそ9月号劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく!Re:Re:劇場版すとぷり はじまりの物語〜Strawberry School Festival!!!〜刀剣乱舞 廻 -々伝 近し侍らうものら-ポケットモンスター刀剣乱舞 廻 -々伝 近し侍らうものら-10月号きみの色【推しの子】―わんだふるぷりきゅあ!ざ・むーびー!ドキドキ♡ゲームの世界で大冒険!原神11月号らんま1/2しかのこのこのここしたんたんディズニー ツイステッドワンダーランド五等分の花嫁*プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク12月号ダンダダン鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎―ブルーロック VS. U-20 JAPANゼンレスゾーンゼロ2025年はどういった作品が表紙を飾ることになるのか、また全誌の表紙をジャックするような作品が現れるのか、楽しみです。月刊ニュータイプ2025年1月号には「ONE PIECE FAN LETTER」のメインスタッフインタビューなどが掲載されています。