¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Ù¥¢¡¼¥Û¥Æ¥ë¥º¡¢¶ÌÌ¾²¹Àô¡Ö»³¤â¤ß¤¸¤Î½É È¬Ë§±à¡×¤Î±¿±Ä·Ñ¾µ
¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Ù¥¢¡¼¥Û¥Æ¥ë¥º¤Ï¡¢¶ÌÌ¾²¹Àô¤Î¡Ö»³¤â¤ß¤¸¤Î½É È¬Ë§±à¡×¤Î±¿±Ä¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢11·î1Æü¤«¤é±¿±Ä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
µÒ¼¼¤ÏÁ´12¼¼¡£16¾öÏÂ¼¼¤È¸Ä¼¼¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÈ÷¤¨¤¿ÏÂ¥â¥À¥ó¥¿¥¤¥×¤Î¡ÖÀ¾´ÛÏÂ¼¼¡×6¼¼¤Ï¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¤â°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¼ñ¤Î°Û¤Ê¤ë5¤Ä¤ÎµÒ¼¼¤¬¤¢¤ë¡ÖÆî´ÛÏÂÍÎ¼¼¡×¤Ï¥ê¥Ó¥ó¥°¡¢¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢¥Ä¥¤¥ó¤Î¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤ò´°È÷¤·¤¿¹¤µ100Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î¼¼Æâ¤ËÁ´¼¼¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥Á¥§¥¢¡¼¤òÈ÷¤¨¤ë¡£Ãæ³ØÀ¸°Ê¾åÀìÍÑ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆî´ÛÆÃÊÌ¼¼¡Ú¹È¡Û¡×¤Ï¹¤µ120Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢20¾ö¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¡¦¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤«¤éÌÚÏ³¤ìÍÛ¤Î¥Æ¥é¥¹¤Ø¤È¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ë¡£¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥Á¥§¥¢¡¼¤òÈ÷¤¨¡¢Á´µÒ¼¼¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¹¤¤¿²ÅòÉÕ¤È¾ÏªÅ·É÷Ï¤¤â´°È÷¤¹¤ë¡£Ãæ³ØÀ¸°Ê¾åÀìÍÑ¡£Á´µÒ¼¼¤Ë24»þ´Ö¸»Àô³Ý¤±Î®¤·¤ÎÈ¾ÏªÅ·É÷Ï¤¤òÈ÷¤¨¡¢µÒ¼¼Æâ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Þ¤Ç´°·ë¤¹¤ë¡£¿©»ö¤ÏÃÏ¸µ¤Î½Ü¤òÉ½¸½¤·¤¿²ñ¿©ÎÁÍý¤òÍ¼¿©¡¢Ä«¿©¤È¤â¤ËµÒ¼¼¤ÇÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
´ÛÆâ¤Ë¤Ï¡¢ÏªÅ·É÷Ï¤¤òÊ»Àß¤·¤¿ÂçÍá¾ì¡Ö¾ö¤ÎÅò¡×¡¢°û¤ßÊª¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡ÖÃÈÏÃ¼¼¡×¡¢¤¯¤Þ¤â¤ó¥°¥Ã¥º¡¦»¨²ß¡¦¤ª²Û»Ò¡¦¥³¥¹¥á¤Ê¤ÉÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖÅô¤ê¤Î¥í¥Ó¡¼¡¦ÇäÅ¹Shop¡×¤ò´°È÷¤¹¤ë¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¡¢¶å½£¿·´´Àþ¿·¶ÌÌ¾±Ø¤«¤é¼Ö¤ÇÌó8Ê¬¡¢¼¯»ùÅçËÜÀþ¶ÌÌ¾±Ø¤«¤é¼Ö¤ÇÌó5Ê¬¡¢¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»µÆ¿å¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡ÊIC¡Ë¤«¤é¼Ö¤ÇÌó15Ê¬¡£