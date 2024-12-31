¡Ú¹ÈÇò¡Û¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡¡3Ëü6000¸Ä¤Î¥É¥ß¥Î¤ÇÄ»¼è¤ÎÎ¹Ï©¤òÉ½¸½¡¡ÂçÀ®¸ù¤ËÂç´î¤Ó¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡Ê51¡Ë¤¬22Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¡ÖÆü¸þÌ¨¡×¤òÈäÏª¡£3Ëü7000¸Ä¤Î¥É¥ß¥Î¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢·ËÍ³Èþ¤µ¤ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°áÁõ¤¬ÀÖ¤«¤éÇò¤ËÊÑ²½¤·¤¿±é½Ð¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤â¡ÖÄ»¼èº½µÖ¡Á¹ÈÇò¥É¥ß¥Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸SP¡Á¡×¤ÈÂê¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥É¥ß¥Î¤ò»È¤Ã¤¿±é½Ð¤ËÄ©¤ó¤À¡£º£²ó¤Î¥É¥ß¥ÎÁí¿ô¤Ï3Ëü6000¸Ä¡£¤³¤ì¤Ë»Ê²ñ¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤Ï¡Ö3ËüÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÈÂçËþÂ¤Ç¤¹¡×¤ÈÂç´î¤Ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ÇÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ËÙÊÆÍºÅÍ¡£ÂçÌò¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿ÀÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆËÙÊÆ¤Ï±¦¼ê¤Î¿Íº¹¤·»Ø¤Ç1ËçÌÜ¤òÅÝ¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥ß¥Î¤Î¿ô¤ÏºòÇ¯¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤À¤¬¡¢ºòÇ¯¤è¤ê¤â¥É¥ß¥Î¤Î»Å³Ý¤±¤ÎÆñÅÙ¤¬¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤ì¤Ç¤â½çÄ´¤Ë¥É¥ß¥Î¤ÏÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¡¢Ä»¼è¤ÎÌ¥ÎÏËþºÜ¤ÎÎ¹Ï©¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²Î¾§¸å¡¢ÂçÀ®¸ù¤Ë¿å¿¹¤Ï¡Ö°ì¤Ä°ì¤ÄÊÂ¤Ù¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÂçÀ®¸ù¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤ÈÂç´î¤Ó¤À¤Ã¤¿¡£