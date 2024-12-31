¥¹¥Ð¥ë¤¬¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¹©¾ìÊÄº¿¡ÄÃæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Î£Å£Ö¹¶Àª¤ÇºòÇ¯¤Ï£±£¹Ç¯¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¤ÎÈÎÇä
¡¡¡Ú¥Ð¥ó¥³¥¯¡á°æ¸ÍÅÄ¿ò»Ö¡Û£Ó£Õ£Â£Á£Ò£Õ¡Ê¥¹¥Ð¥ë¡Ë¤Ï£³£°Æü¡¢¥¿¥¤¤Î¼óÅÔ¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ë¤¢¤ë¾èÍÑ¼Ö¤ÎÀ¸»º¹©¾ì¤òÊÄº¿¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤ëÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ê£Å£Ö¡Ë¤ÎÈÎÇä¹¶Àª¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÆüËÜ¼Ö¤ÎÈÎÇä¤¬¶ìÀï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áà¶È¤Î·ÑÂ³¤òÃÇÇ°¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤«¤éÍ¢½Ð¤¹¤ë¼Ö¤ÎÈÎÇä¤ÏÂ³¤±¤ë¡£
¡¡¹©¾ì¤Ï£²£°£±£¹Ç¯¤ËÁà¶È¤ò»Ï¤á¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÂ¿ÌÜÅª¼Ö¡Ê£Ó£Õ£Ö¡Ë¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¡×¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½¾¶È°÷¤ÏÌó£³£°£°¿Í¡£¸½ÃÏ¹çÊÛ²ñ¼Ò¤Ï¡ÖÀ¸»º¥é¥¤¥ó¤Î½¾¶È°÷¤Ï²ò¸Û¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ð¥ë¤Ï£²£³Ç¯¤Î¥¿¥¤¤Î¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤¬£±£¶£¸£²Âæ¤È¤Ê¤ê¡¢£±£¹Ç¯¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Ë¸º¾¯¡££²£´Ç¯£µ·î¡¢Ç¯Æâ¤Ë¹©¾ì¤òÊÄº¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¤Ç¤ÏÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÀ¸»ºÂÎÀ©¤Î½Ì¾®¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢¥¹¥º¥¤Ï£²£µÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë¥¿¥¤¹©¾ì¤òÊÄº¿¤¹¤ë¡£¥Û¥ó¥À¤Ï£²¤«½ê¤¢¤ë¹©¾ì¤ò£±¤«½ê¤Ë½¸Ìó¤·¡¢Æü»º¼«Æ°¼Ö¤â¿Í°÷ºï¸º¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤À¡£