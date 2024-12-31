¡Ö¼«Ëý¤ÎËå¡×£Ì£é£Ó£Á¡¢¡Èµ´ÌÇ¥³¥ó¥Ó¡É¤Ç¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼Â³½Ð¡ÖÂç¹¥¤¤Ê£²¿Í¤¬¡Ä¡×
¡¡²Î¼ê¤Î£Ì£é£Ó£Á¤¬£³£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î£í£é£ì£å£ô¡Ê¥ß¥ì¥¤¡Ë¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡£³£°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè£¶£¶²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¡ÊÆüËÜºî¶Ê²È¶¨²ñ¼çºÅ¡Ë¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿£Ì£é£Ó£Á¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö£í£é£ì£å£ô¤Á¤ã¤óÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤¿¤¯¤µ¤óÊú¤¨¤¿ÁÛ¤¤¤ò¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó²Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¤ï¤¿¤·¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¥Ñ¥ï¡¼¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ëý¤ÎËå¡ª¡ªºÇÍ¥½¨²Î¾§¾ÞËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢£í£é£ì£å£ô¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¡Ê¤¹¤Æ¤¡Ë¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Öµ´ÌÇ¥³¥ó¥ÓºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê£²¿Í¤¬¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¡×¡ÖºÇ¶¯¤Î¤Õ¤¿¤ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£