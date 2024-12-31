¡Ú¹ÈÇò¡ÛÍµÈ¤ÎÊÉ!?»³ÆâØª²ð¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÇú¾Ð¡Ö¤³¤ì¤ÏKOUGU°Ý¿·¡×¡Ö¹ç³Ê¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢±é²Î²Î¼ê¡¦»³ÆâØª²ð¡Ê41¡Ë¤Î¡Ö¹È¤ÎÄ³¡×¤Î²Î¾§¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¡¢¤â¤¦Ãæ³ØÀ¸¤¬¥À¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÏÅìµþ¡¦ÀõÁð¤«¤é¤ÎÃæ·Ñ¤Ç»³Æâ¤ÈÆ±À¤Âå¤Î·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¤È°ÂÂ¼¡¢Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¤ÎµÈÂ¼¿ò¤¬ÅÐ¾ì¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£ÌæÉÕ¸Ó»Ñ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»³Æâ¤Î²Î¾§Ãæ¤Ë¼ò°æ·òÂÀ¤¬¤Õ¤ó¤É¤·»Ñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢µÈÂ¼¤â¾åÈ¾¿ÈÍç¤Ë¡£°ÂÂ¼¤Ï¡ÖI¡Çm¡¡wearing¡¡pants¡ª¡Ê¥¢¥¤¥à¡¦¥¦¥§¥¢¥ê¥ó¥°¡¦¥Ñ¥ó¥Ä¡Ë¡×¤Î¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¿¶ÉÕ»Õ¤Î²ÖÌø»åÇ·¤Ë¡ÈÄï»ÒÆþ¤ê¡É¤·¤ÆËÜµ¤¤ÎÍÙ¤ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¥é¥¥é°áÁõ¤È¥ÉÇÉ¼ê¥¦¥¤¥Ã¥°¡õ¥á¡¼¥¯¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿4¿Í¤Ë»Ê²ñ¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤Ï¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£ÍµÈ¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Í¡ª¡×¤ÈÇ°¤ò²¡¤·¡¢¡Ö¿´ÇÛ¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Ç®¾§¤¹¤ë»³Æâ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤Ç4¿Í¤¬¥é¥¤¥ó¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö²ù¤·¤¤¤±¤ÉºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¤Í¤®¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÍµÈ¤ÎÊÉ¡×¤òÏ¢ÁÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ö¹ÈÇò¤È¤¤¤¦¤«ÍµÈ¤ÎÊÉ¡©¡×¡ÖÍµÈ¤ÎÊÉ¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏKOUGU°Ý¿·¡×¡Ö¥¢¥ë¥Ô¡¼Ã£¤¬ÍµÈ¤ÎÊÉ¤Î´ë²è¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍµÈ¤ÎÊÉ¤Ç¾Ð¤Ã¤¿¡Ø¹ç³Ê¡Ù¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¾Ð¡×¡ÖNHK¤ÇÍµÈ¤ÎÊÉ¤ò¤ä¤ë¤Ê¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£