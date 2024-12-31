¡È¥ë¥Á¥ã¹¥¤¡õÅ·µ¤Í½Êó»Î¡É¸µ°æÈþµ®¡Öº£Ç¯¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤ËÊÑ²½¤ÎÂ¿¤¤°ìÇ¯¡×¡¡°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§È¯É½¡ª
¡¡Å·µ¤Í½Êó»Î¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¸µ°æÈþµ®¡Ê44¡Ë¤¬31Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¤Ä¤Å¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö2024Ç¯¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤ËÊÑ²½¤ÎÂ¿¤¤°ìÇ¯¤È¤Ê¤ê¡¢ÀèÆü·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¹¥´ñ¿´¤ÈÃµµæ¿´¤ò¶»¤Ë¡¢ÊÙ¶¯¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤¿¤¿¤«¤ÊÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡¸µ°æ¤Ï¡¢¥¦¥§¥¶¡¼¥Þ¥Ã¥×½êÂ°¤Îµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡£¤½¤·¤Æ¥á¥¥·¥«¥ó¥×¥í¥ì¥¹¡È¥ë¥Á¥ã¡É¤½¤·¤Æ¥Þ¥¹¥¯¥Þ¥ó¹¥¤¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£