µÆÃÓÍºÀ±¤ÎºÊ¡¦ÎÜÈþ¤µ¤ó¡¢¾®µÜ»³¸ç¤µ¤ó¤ò°Ï¤ó¤ÀÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¶»Ç®¤Ç¤¹¡×¡Ö¿§¤ó¤Ê½ê¤Ç¤´±ï¤¬¡×
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤È£³Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÀµÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¤ÎºÊ¤Ç¡¢¸µ¥Õ¥ê¡¼¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¿¼ÄÅÎÜÈþ¤µ¤ó¤¬£³£±Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£»×¤¤½Ð¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¡¡¾®µÜ»³¸ç¤µ¤ó¤È¡ª¾®µÜ»³¤µ¤ó¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÅÏÊÆ¸å¡¢¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ¥¤·¤¤²¸»Õ¤Ç¤¹¡¡£±ËçÌÜ¤ÏºòÇ¯¡Ê£²£°£²£³Ç¯¡Ë¡£ºòÇ¯¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ£µÇ¯¤Ö¤ê¤Îµ¢¹ñ¤Ç¡¢¾®µÜ»³¤µ¤ó¤Ë¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ê¤¿¤¯Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ø»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â©»Ò¤Ï´ò¡Ê¤¦¤ì¡Ë¤·¤½¤¦¤Ë¶î¤±²ó¤ê¡¢¥«¥á¥é¤òÍÂ¤±¤¿¤éÂ©»ÒÌÜÀþ¤Ç½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡£²ËçÌÜ¤Ïº£Ç¯¡Ê£²£°£²£´Ç¯¡Ë¡£º£²ó¤Ï¾ÆÆù¤Ø¡¡²þ¤á¤Æ¾®µÜ»³´ÆÆÄ¡¢Ï¢ÇÆ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡Ìîµå¤¬Âç¹¥¤¤ÊÂ©»Ò¤Ï¡¢¥·¥ã¥É¡¼¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¾®µÜ»³´ÆÆÄ¤ËÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¢²£ÉÍ¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥á¥Ã¥Ä¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØÌîµåÉô¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¾®µÜ»³¸ç¤µ¤ó¤ÈµÆÃÓÅê¼ê¤È¤Î£³¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÎÜÈþ¤µ¤óåºÎï¡Ê¤¤ì¤¤¡Ë¤Ç¤¹¡×¡Ö¶»Ç®¤Ç¤¹¡×¡Ö¿§¤ó¤Ê½ê¤Ç¤´±ï¤¬·Ò¡Ê¤Ä¤Ê¡Ë¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£