¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥âÅÐÏ¿ÌäÂê¤Î·ëËö¤Ï¡©¡¡¥Ð¥ë¥µºÇ¸å¤ÎË¾¤ß¤ÏVIPÀÊ¤Î±¿±Ä¸¢ÇäµÑ¡¢»Ä¤¹¤Ï¾µÇ§¤Î¤ß
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¤È¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¿ÍFW¥Ñ¥¦¡¦¥Ó¥¯¥È¥ë¤ÎÁª¼êÅÐÏ¿ÌäÂê¤¬¡¢²Â¶¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²Æ¡¢¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤«¤éºÇÂç6200Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó101²¯±ß¡Ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë°ÜÀÒ¶â¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¡£¥«¥ó¥Æ¥é¡Ê°éÀ®ÁÈ¿¥¡Ë»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¸ÅÁã¤Ø¤Îµ¢´Ô¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¥¯¥é¥ÖºâÀ¯¤ä¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÌäÂê¤ÇÁª¼êÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤»¤º¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬³«Ëë¤«¤é2»î¹ç¤ò·ç¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè3Àá¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥ÎÀï¤Ç¤ÏÁáÂ®¥´¡¼¥ë¤âµÏ¿¡£¤½¤Î¸å¤âÉé½ýÎ¥Ã¦¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¹¶·â¿Ø¤Î¼ç¼´¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø¼°ÀïÄÌ»»15»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ6¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£º£²Æ¤Ë¥¸¥í¡¼¥Ê¤«¤éÀµ¼°²ÃÆþ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ñ¥¦¡¦¥Ó¥¯¥È¥ë¤âÆ±ÍÍ¤ËÅÐÏ¿¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÐÏ¿´°Î»¸å¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï17»î¹ç½Ð¾ì2¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ºÆ¤ÓÎ¾Áª¼ê¤ÎÅÐÏ¿¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤ÎÌ¢±ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ»î¹ç³«ºÅ¤ËÈ¼¤¦¼ýÆþ¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤Û¤«¡¢ËÜµòÃÏ¡Ø¥«¥ó¥×¡¦¥Î¥¦¡Ù¤Î²þ½¤¹©»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤â½¾Íè¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ½Ì¾®¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Í½ÁÛ¼ý±×¤¬ÂçÉý¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥Þ¥ê¥¢¡¦¥Ð¥ë¥È¥á¥¦Á°²ñÄ¹»þÂå¤ÎÉéºÄ¤â·Ð±Ä¤ò°µÇ÷¤·¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥®¥ã¥Ã¥×¤Î³Û¤½¤Î¤â¤Î¤¬Äã¤¤¾õÂÖ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×Ä¶²áµ¬Äê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Áª¼ê¤Î¿·µ¬ÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢º£²Æ¤Î¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¤È¥Ñ¥¦¡¦¥Ó¥¯¥È¥ë²ÃÆþ»þ¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯ÂåÉ½DF¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¥»¥ó¤ä¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ÂåÉ½DF¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥¢¥é¥¦¥Û¤ÎÄ¹´üÎ¥Ã¦¤Ë¤è¤ê¡¢Èà¤é¤ÎµëÍ¿ÏÈ¤Î°ìÉô¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¦ÆÃÎãÁ¼ÃÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ÃÄêÅÐÏ¿¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î»ÃÄêÅÐÏ¿´ü¸Â¤Ï2024Ç¯12·î31Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¿·¤¿¤Ê¼ýÆþ¸»¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¸åÈ¾Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¤È¥Ñ¥¦¡¦¥Ó¥¯¥È¥ë¤ÎÅÐÏ¿¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï·ÐºÑ³èÆ°¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÂè10¾¦»öºÛÈ½½ê¤Ø¡¢¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¤È¥Ñ¥¦¡¦¥Ó¥¯¥È¥ë¤Î»ÃÄêÅÐÏ¿¤òµá¤á¤ëÁÊ¤¨¤òµá¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤Ï27ÆüÉÕ¤Ç´þµÑ¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£Ì±»ö¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÂè°ì¿³ºÛÈ½½ê¤Ø¤ÎÁÊ¤¨¤âÆ±ÍÍ¤Î·ëËö¤Ë½ª»Ï¡£¹µÁÊ¤â´þµÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÃÄêÁ¼ÃÖ¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÅÐÏ¿ÌäÂê¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥à¥ó¥É¡¦¥Ç¥Ý¥ë¥Æ¥£¡¼¥Ü¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¿·¤¿¤Ë´°À®¤¹¤ë¡Ø¥«¥ó¥×¡¦¥Î¥¦¡Ù¤ÎVIP¥¨¥ê¥¢¤Î±¿±Ä¸¢¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ë1²¯¥æ¡¼¥í¡ÊÌó163²¯±ß¡Ë¤Î¼ýÆþ¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÌÜ½è¤¬Î©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£VIP¥¨¥ê¥¢±¿±Ä¸¢¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Î´ë¶È¤È¡¢°Û¤Ê¤ëÃæÅì¤Î´ë¶È¤Ç¡¢¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥é¥Ý¥ë¥¿²ñÄ¹¤Ï¤½¤Î2¤Ä¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤È¤Î¤³¤È¡£¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Â¦¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬´û¤Ë¤³¤ÎÇäµÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¼ý±×¤ÎÁ°¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¡¢·ÀÌó½ñ¤Î¥³¥Ô¡¼¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ä¤¹¤Ï¾µÇ§¤Î¤ß¤À¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤ÎÇäµÑ¤¬À®Î©¤·¡¢¼ý±×¤Ë1²¯¥æ¡¼¥í¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¡È1¡§1¥ë¡¼¥ë¡É¤Ç¤ÎÁª¼ê³ÍÆÀ¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×Ä¶²á¤Ë¤è¤ê¡¢Áª¼êÇäµÑÅù¤ÇÀ¸¤¸¤¿¿·¤¿¼ý±×¤Î¤¦¤Á¡¢50¡ó¤·¤«¿·¤¿¤ÊÁª¼ê³ÍÆÀ¤äÁª¼êµëÍ¿¤Ë½¼¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬100¡ó¤ËÌá¤ë¤Î¤¬¡È1¡§1¥ë¡¼¥ë¡É¤Î»Ø¤¹¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¤¤ï¤ÐÄÌ¾ï¤ÎÍ½»»µ¬ÌÏ¤ÇÁª¼ê³ÍÆÀÅù¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤Ë¤Ï¡¢Áª¼êÅÐÏ¿¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¹Ô»È²ÄÇ½¤Ê¥Õ¥ê¡¼¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤ÎÂàÃÄ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¾ò¹à¤¬ÉÕ¿ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ëü¤¬°ì¤Ë¤âº£²ó¤ÎVIP¥¨¥ê¥¢±¿±Ä¸¢¤ÎÇäµÑ¤¬¼ý±×¤È¤·¤Æ¾µÇ§¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÅÐÏ¿¼êÂ³¤¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö12·î31ÆüÃæ¤Ë´°Î»¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢º£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¤¬ÂàÃÄ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â0¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢2Ì¾¤ÎÁª¼êÅÐÏ¿ÌäÂê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡º£²Æ¡¢¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤«¤éºÇÂç6200Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó101²¯±ß¡Ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë°ÜÀÒ¶â¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¡£¥«¥ó¥Æ¥é¡Ê°éÀ®ÁÈ¿¥¡Ë»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¸ÅÁã¤Ø¤Îµ¢´Ô¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¥¯¥é¥ÖºâÀ¯¤ä¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÌäÂê¤ÇÁª¼êÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤»¤º¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬³«Ëë¤«¤é2»î¹ç¤ò·ç¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè3Àá¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥ÎÀï¤Ç¤ÏÁáÂ®¥´¡¼¥ë¤âµÏ¿¡£¤½¤Î¸å¤âÉé½ýÎ¥Ã¦¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¹¶·â¿Ø¤Î¼ç¼´¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø¼°ÀïÄÌ»»15»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ6¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£º£²Æ¤Ë¥¸¥í¡¼¥Ê¤«¤éÀµ¼°²ÃÆþ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ñ¥¦¡¦¥Ó¥¯¥È¥ë¤âÆ±ÍÍ¤ËÅÐÏ¿¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÐÏ¿´°Î»¸å¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï17»î¹ç½Ð¾ì2¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î»ÃÄêÅÐÏ¿´ü¸Â¤Ï2024Ç¯12·î31Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¿·¤¿¤Ê¼ýÆþ¸»¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¸åÈ¾Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¤È¥Ñ¥¦¡¦¥Ó¥¯¥È¥ë¤ÎÅÐÏ¿¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï·ÐºÑ³èÆ°¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÂè10¾¦»öºÛÈ½½ê¤Ø¡¢¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¤È¥Ñ¥¦¡¦¥Ó¥¯¥È¥ë¤Î»ÃÄêÅÐÏ¿¤òµá¤á¤ëÁÊ¤¨¤òµá¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤Ï27ÆüÉÕ¤Ç´þµÑ¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£Ì±»ö¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÂè°ì¿³ºÛÈ½½ê¤Ø¤ÎÁÊ¤¨¤âÆ±ÍÍ¤Î·ëËö¤Ë½ª»Ï¡£¹µÁÊ¤â´þµÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÃÄêÁ¼ÃÖ¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÅÐÏ¿ÌäÂê¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥à¥ó¥É¡¦¥Ç¥Ý¥ë¥Æ¥£¡¼¥Ü¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¿·¤¿¤Ë´°À®¤¹¤ë¡Ø¥«¥ó¥×¡¦¥Î¥¦¡Ù¤ÎVIP¥¨¥ê¥¢¤Î±¿±Ä¸¢¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ë1²¯¥æ¡¼¥í¡ÊÌó163²¯±ß¡Ë¤Î¼ýÆþ¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÌÜ½è¤¬Î©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£VIP¥¨¥ê¥¢±¿±Ä¸¢¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Î´ë¶È¤È¡¢°Û¤Ê¤ëÃæÅì¤Î´ë¶È¤Ç¡¢¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥é¥Ý¥ë¥¿²ñÄ¹¤Ï¤½¤Î2¤Ä¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤È¤Î¤³¤È¡£¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Â¦¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬´û¤Ë¤³¤ÎÇäµÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¼ý±×¤ÎÁ°¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¡¢·ÀÌó½ñ¤Î¥³¥Ô¡¼¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ä¤¹¤Ï¾µÇ§¤Î¤ß¤À¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤ÎÇäµÑ¤¬À®Î©¤·¡¢¼ý±×¤Ë1²¯¥æ¡¼¥í¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¡È1¡§1¥ë¡¼¥ë¡É¤Ç¤ÎÁª¼ê³ÍÆÀ¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×Ä¶²á¤Ë¤è¤ê¡¢Áª¼êÇäµÑÅù¤ÇÀ¸¤¸¤¿¿·¤¿¼ý±×¤Î¤¦¤Á¡¢50¡ó¤·¤«¿·¤¿¤ÊÁª¼ê³ÍÆÀ¤äÁª¼êµëÍ¿¤Ë½¼¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬100¡ó¤ËÌá¤ë¤Î¤¬¡È1¡§1¥ë¡¼¥ë¡É¤Î»Ø¤¹¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¤¤ï¤ÐÄÌ¾ï¤ÎÍ½»»µ¬ÌÏ¤ÇÁª¼ê³ÍÆÀÅù¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤Ë¤Ï¡¢Áª¼êÅÐÏ¿¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¹Ô»È²ÄÇ½¤Ê¥Õ¥ê¡¼¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤ÎÂàÃÄ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¾ò¹à¤¬ÉÕ¿ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ëü¤¬°ì¤Ë¤âº£²ó¤ÎVIP¥¨¥ê¥¢±¿±Ä¸¢¤ÎÇäµÑ¤¬¼ý±×¤È¤·¤Æ¾µÇ§¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÅÐÏ¿¼êÂ³¤¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö12·î31ÆüÃæ¤Ë´°Î»¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢º£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¤¬ÂàÃÄ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â0¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢2Ì¾¤ÎÁª¼êÅÐÏ¿ÌäÂê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£