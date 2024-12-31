2025Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¡Ö½ÕÀá¡×¤Ï¤Î¤Ù90²¯¿Í¤¬Âç°ÜÆ°¤«¡¡µîÇ¯¤Î¼ÂÀÓ¤òÄ¶¤¨¤ë¸«¹þ¤ß
¡¡Ãæ¹ñ¤Î2025Ç¯¤Î½ÕÀáµÙ¤ß¤ËÈ¼¤¦°ÜÆ°¤Î¿Í¿ô¤¬²áµîºÇÂ¿¤Î±ä¤Ù90²¯¿ÍÁ°¸å¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤ÏµìÎñ¤ÎÀµ·î¤Ë¤¢¤¿¤ë½ÕÀá¤ÎµÙ¤ß¤¬1·î28Æü¤«¤é2·î4Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢8Ï¢µÙ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î½ÕÀáµÙ¤ß¤ò´Þ¤à40Æü´Ö¡¢1·î14Æü¤«¤é2·î22Æü¤Þ¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬µ¢¾Ê¤äÎ¹¹Ô¤Ç°ÜÆ°¤ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ñ±Ä¿·²Ú¼ÒÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃÏ°è¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¿Í¤Ï2024Ç¯¤è¤ê7¡óÁý¤¨¡¢²áµîºÇÂ¿¤Î±ä¤Ù90²¯¿ÍÁ°¸å¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡°ÜÆ°¼êÃÊÊÌ¤Ç¤Ï¡¢Å´Æ»¤¬±ä¤Ù5.1²¯¿Í¡¢¹Ò¶õµ¡¤¬±ä¤Ù9000Ëü¿Í¤ËÃ£¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì2024Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤ò¾å²ó¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯¤ÏµìÎñ¤ÎÀµ·î¤Ë¤¢¤¿¤ë½ÕÀá¤ÎµÙ¤ß¤¬1·î28Æü¤«¤é2·î4Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢8Ï¢µÙ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î½ÕÀáµÙ¤ß¤ò´Þ¤à40Æü´Ö¡¢1·î14Æü¤«¤é2·î22Æü¤Þ¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬µ¢¾Ê¤äÎ¹¹Ô¤Ç°ÜÆ°¤ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ñ±Ä¿·²Ú¼ÒÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃÏ°è¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¿Í¤Ï2024Ç¯¤è¤ê7¡óÁý¤¨¡¢²áµîºÇÂ¿¤Î±ä¤Ù90²¯¿ÍÁ°¸å¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡°ÜÆ°¼êÃÊÊÌ¤Ç¤Ï¡¢Å´Æ»¤¬±ä¤Ù5.1²¯¿Í¡¢¹Ò¶õµ¡¤¬±ä¤Ù9000Ëü¿Í¤ËÃ£¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì2024Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤ò¾å²ó¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£