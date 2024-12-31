¡Ú¹ÈÇòËÜÈÖ¡Û¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢Èþ¥Ç¥³¥ë¥ÆºÝÎ©¤Ä²ÖÊÁ¥É¥ì¥¹»Ñ ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/31¡Û½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ÖÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë»Ê²ñ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2024¡Ö¹ÈÇò¡×¶Ê½ç°ìÍ÷
¶¶ËÜ¤Ï¡¢ÀÖ¤Î²ÖÊÁ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¡£¶»¸µ¤«¤é¤ÏÈþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤òÇÁ¤«¤»¤¿¡£ËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢3ÅÙÌÜ¤Î»Ê²ñ¤Î´ÓÏ½¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿Ê¹Ô¤ò¤ß¤»¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
ÌÜ¤ò°ú¤¯¶¶ËÜ¤Î¥É¥ì¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£²Ö¤ÎÁõ¾þ¤¬¡¢¿¿¤óÃæ¤¬Çò¤¯¡¢²Ö¤Ó¤é¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡ª¶¶ËÜ´ÄÆà¤Á¤ã¤ó¤Ë»÷¹ç¤¦¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¤´ñÈ´¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤±¤ÉÃå¤³¤Ê¤»¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ß¤¿¤¤¡Ä¡©¡×¤ÈÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ò»×¤¤µ¯¤³¤¹À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂè75²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î²Î¡×¡£»Ê²ñ¤ÏÍµÈ¹°¹Ô¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¡¢¶¶ËÜ¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢°ËÆ£º»è½¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê½é¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§NHK
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2024¡Ö¹ÈÇò¡×¶Ê½ç°ìÍ÷
¢¡¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢Èþ¥Ç¥³¥ë¥ÆºÝÎ©¤Ä¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì
¶¶ËÜ¤Ï¡¢ÀÖ¤Î²ÖÊÁ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¡£¶»¸µ¤«¤é¤ÏÈþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤òÇÁ¤«¤»¤¿¡£ËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢3ÅÙÌÜ¤Î»Ê²ñ¤Î´ÓÏ½¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿Ê¹Ô¤ò¤ß¤»¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¢¡¡ÖÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×12·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á
¡ÖÂè75²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î²Î¡×¡£»Ê²ñ¤ÏÍµÈ¹°¹Ô¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¡¢¶¶ËÜ¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢°ËÆ£º»è½¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê½é¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§NHK
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û