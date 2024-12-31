¥Ý¥ó¥É¥É¥ë°ì»þ£±¡¥£²£µ£³£²¥ì¥Ù¥ë¡¢ËÜÆü¤Î°ÂÃÍ¤ò¹¤²¤ë¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥Ý¥ó¥É¥É¥ë°ì»þ£±¡¥£²£µ£³£²¥ì¥Ù¥ë¡¢ËÜÆü¤Î°ÂÃÍ¤ò¹¤²¤ë¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó¸áÁ°¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï°ì»þ1.2532¥ì¥Ù¥ë¤È¡¢ËÜÆü¤Î°ÂÃÍ¤ò¹¤²¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤Ï1.2569¥ì¥Ù¥ë¤È¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Êý¸þ´¶¤Ë·ç¤±¤ë¿¶Éý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥ó¥É¤ÏÂÐ±ß¤Ç¤ÏÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂÐ¥æー¥í¤Ç¤Ï¾®°Â¤¯¿ä°Ü¤È¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡£Ç¯Ëö¤é¤·¤¤Êý¸þ´¶¤Ë·ç¤±¤ë¼è°ú¡£
GBP/USD¡¡1.2535¡¡GBP/JPY¡¡196.56¡¡EUR/GBP¡¡0.8305
¡¡¥í¥ó¥É¥ó¸áÁ°¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï°ì»þ1.2532¥ì¥Ù¥ë¤È¡¢ËÜÆü¤Î°ÂÃÍ¤ò¹¤²¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤Ï1.2569¥ì¥Ù¥ë¤È¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Êý¸þ´¶¤Ë·ç¤±¤ë¿¶Éý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥ó¥É¤ÏÂÐ±ß¤Ç¤ÏÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂÐ¥æー¥í¤Ç¤Ï¾®°Â¤¯¿ä°Ü¤È¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡£Ç¯Ëö¤é¤·¤¤Êý¸þ´¶¤Ë·ç¤±¤ë¼è°ú¡£
GBP/USD¡¡1.2535¡¡GBP/JPY¡¡196.56¡¡EUR/GBP¡¡0.8305