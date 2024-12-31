¥¹¥Ñ¥¬15ºÐ¡¦±©Þ¼²ÖÎø¡¡Âç¤ß¤½¤«¤Ë¡ÈÆÍÁ³¡É·ÀÌó²ò½ü¡Ö½ÅÂç¤Ê°ãÈ¿¹Ô°Ù¡×28Æü¤ËµÞÀ¾åµ¤Æ»±ê¡¡²ÃÆþ2Ç¯
¡¡½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSUPER¡ùGiRLS¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦±©Þ¼²ÖÎø¡Ê15¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤È¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤ò²ò½ü¤µ¤ì¤¿¡£Æ±ÆüÌë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï¡Ö½ÅÂç¤ÊÀìÂ°·ÀÌó°ãÈ¿¤È¤Ê¤ë¹Ô°Ù¡×¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤¿¤á¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤ÏÆÍÁ³¤ÎÊó¹ð¤ò¼Õºá¤·¡Ö¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤Î½Å¤µ¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢°ú¤Â³¤¸·Àµ¤«¤ÄÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤òº£¸å¤â¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£º£·î28Æü¤Ë¤Ï¡ÖµÞÀ¾åµ¤Æ»±ê¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢29Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òµÙ±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±©Þ¼¤Ï2023Ç¯1·î¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿6´üÀ¸¡£ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼12¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¡£11¿ÍÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢ºÇÇ¯¾¯13ºÐ¤À¤Ã¤¿±©Þ¼¤Ï¡ÖÌ´¤òÍ¿¤¨¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¥À¥ó¥¹¤ÏÉé¤±¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö±©Þ¼²ÖÎø¡¡·ÀÌó²ò½ü¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¤¿È¯É½¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡Ê¿ÁÇ¤è¤êSUPER¡ùGiRLS¤Î±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢ÊÀ¼Ò½êÂ°¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖSUPER¡ùGiRLS¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î±©Þ¼²ÖÎø¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ½ÅÂç¤ÊÀìÂ°·ÀÌó°ãÈ¿¤È¤Ê¤ë¹Ô°Ù¤¬È½ÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤ÏËÜ·ï¤ò¿¼¹ï¤«¤Ä½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿·ë²Ì¡¢±©Þ¼²ÖÎø¤ò2024Ç¯12·î31ÆüÉÕ¤±¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¡¢Åö¼Ò¤È¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤Î½Å¤µ¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢°ú¤Â³¤¸·Àµ¤«¤ÄÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤òº£¸å¤â¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤â¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´¤Æ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ËÂÐ¤·¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò