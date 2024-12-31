¡Ú¹ÈÇò¡Û¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡¡½é¹ÈÇò¤Ç¶ÛÄ¥¤â¡ÄÌÚÍü¤Î¥¤¥¸¤ê¤Ë¥¿¥¸¥¿¥¸¡¡½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤È3¿Í¤ÇÉ¨¥¹¥é¤âÈäÏª¡ª
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢²ÎÍØ³¦¤Î¥Û¡¼¥×¡¦¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡Ê28¡Ë¤¬Âç¥¹¥¿¡¼2¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¹ÈÇò½é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡²Î¾§Á°¤Ë¤Ï¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡×ÌÚÍü·ûÉð¤Î¥¤¥¸¤ê¤Ë¥¿¥¸¥¿¥¸¤È¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¡£½éÅÐ¾ì¤Î¿·ÉÍ¤¬¡Ö28Ç¯´ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¿´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡£ÌÚÍü¤µ¤ó¡¢½ê¤µ¤ó´¶¼Õ¤·¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÌÚÍü¤¬¡Ö¤â¤¦µã¤¤¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È¤«¤é¤«¤¦¤Ê¤É²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¶Ê¤ÎÅÓÃæ¤«¤éÌÚÍü¡¢½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢3¿Í¤ÇÇ®¾§¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¹±Îã¤ÎÉ¨¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¡ÊÉ¨¥¹¥é¡Ë¤ò·è¤á¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡½ÐÈÖ¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÌÜÉ¸¤Ë1Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤½¤ì¤¬³ð¤Ã¤¿1Æü¡£ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¹ÈÇò¤¬¥´¡¼¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¡£ÍèÇ¯¤Î¶Ê¤â½ê¤µ¤ó¤Ëºî»ìºî¶Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤³¤Î½Ö´Ö¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò²Î¤¤¼ê¤Ç¤¢¤ë¸Â¤êÀ¸³¶12·î31Æü¤Ï¹ÈÇò¤È¤¤¤¦²á¤´¤·Êý¤ò¤º¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀº¿Ê¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÚÍü¤Ï¡ÖMC¤Î¤È¤¤Ë¥ì¥ª¥ó¤¬¤¦¤ë¤¦¤ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤³¤Ã¤Á¤Þ¤Ç°Ü¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤¿¤Î¤Ç¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢½ê¤Ï¡Ö1Ç¯¤º¤Ã¤È½Ð¤¿¤¤½Ð¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤«¤éº£Ç¯¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê¿·¶Ê¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡Ë¤Æ¤³¤È¤Ï²¶¤Ï¤Þ¤¿ÍèÇ¯½Ð¤é¤ì¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÌÚÍü¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¡¢½ê¤¬ºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡ÖÁ´¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡×¤¬º£Ç¯¡¢¥Ò¥Ã¥È¡£ÌÚÍüÄ¾ÅÁ¤ÎÉ¨Î©¤Á¤·¤Ê¤¬¤é¾²¤ò³ê¤ëÉ¨¥¹¥é¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤âÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¹ÈÇò¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤Æü¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËèÆü¡Ê¹ÈÇò¤ò¡Ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£À©ºî¤¹¤ë»þ¤«¤é¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ç¹ÈÇò¤Ë½Ð¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¹¬¤»¤Ç¸÷±É¤Ç¤¹¡×¡£Ç°´ê¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤ÎÌ´ÉñÂæ¡£ÌÚÍü¡¢½ê¤â±þ±ç¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢°¦Äï»Ò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸åÊý»Ù±ç¤·¤¿¡£