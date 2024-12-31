°æ²¬°ìæÆ¤ÎÀ¤³¦ÀïÃæ»ß¤Ë¥Í¥Ã¥È¡Ö¼Õ¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¤È¹¥°ÕÅª¡Ä°ìÊý¤Ç¡Ö¼ä¤·¤¤¡×°æ²¬¥í¥¹¤â
¡¡WBAÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬²¦¼Ô¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê33¡á¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ë¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÇÃæ»ß¡£¤³¤ÎÆü¡¢²ñ¾ì¤ÎÅìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ë¸½¤ì¤¿°æ²¬°ìæÆ¡Ê35¡á»ÖÀ®¡Ë¤Ï¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡²¦¼ÔÂ¦¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¤¢¤ê¡¢°æ²¬¤ËÈó¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¡Ö°æ²¬¤¬¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤«¸À¤ï¤ó¤Ç¤¨¤¨¤¬¤Ê¡×¡Ö°æ²¬¤¬¼Õ¤ë»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¡Ö¼¡Àï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤È¡¢¹¥°ÕÅª¤Ê°Õ¸«¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç³¢Æü¤Ë°æ²¬¸«¤ì¤Ê¤¤¤È¼ä¤·¤¤¤Ê¤¢¡×¡Ö°æ²¬¤Î»î¹ç¤¬±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÇÇ¯Ëö¸«¤ë¤â¤Î¥¼¥í¤Ç¤¹¡×¤È¡È°æ²¬¥í¥¹¡É¤òÃ²¤¯À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£