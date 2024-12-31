¡Ö¥Òー¥ë·¤¤ËÈè¤ì¤¿¡×¥¢¥é¥µー¤Ø¡ª¡ÚZARA¡Û³Ú¤Á¤ó²Ä°¦¤¤♡¡ÖÃã·Ï¥·¥åー¥º¡×
¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤Ë¤Ï¡¢Â¸µ¤«¤é¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¡¢¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤Ê¥·¥åー¥º¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£Ãæ¤Ç¤â¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È¥·¥åー¥º¡×¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Íú¤¤ä¤¹¤µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¿ÍÉ¬¸«¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÅß¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥«¥éー¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÃã·Ï¥«¥éー¡×¤Î¥Õ¥é¥Ã¥È¥·¥åー¥º¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£¥Òー¥ë·¤¤ËÈè¤ì¤¿¥¢¥é¥µー½÷À¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥ì¥¶ー»ÈÍÑ¤Ç¹â¸«¤¨´¶È´·²
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥¹¥¨ー¥É¥íー¥Õ¥¡ー¡×\8,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¢¥Ã¥Ñー¤Ëµí³×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥íー¥Õ¥¡ー¤Ï¡¢¥ì¥¶ー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹â¸«¤¨´¶¤¬Ì¥ÎÏ¡£µ¯ÌÓ²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥¹¥¨ー¥É¤Ï¡¢¤¤ì¤¤¤á¥³ー¥Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥³ー¥Ç¤Ë¤âÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¤¤«¤â¡£¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë¥«ー¥Ö¤·¤¿¥é¥¦¥ó¥É¥È¥¥¤Ê¤Î¤Ç¡¢Í¥¤·¤²¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¥¹¥«ー¥È¤ä¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ê¤É½÷À¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥§¥¤¥¯¥Õ¥¡ー¤ÇÂ¸µ¤«¤é¤¢¤¿¤¿¤«¤¯
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Õ¥¡ーÉÕ¤¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¥¹¥¨ー¥É¥Õ¥é¥Ã¥È¥·¥åー¥º¡×\6,990¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¤³¤Á¤é¤Î¥Õ¥é¥Ã¥È¥·¥åー¥º¤Ï¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ê¥Õ¥§¥¤¥¯¥Õ¥¡ー¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê°õ¾Ý¡£Â¸µ¤«¤é¥³ー¥Ç¤Îµ¨Àá´¶¤òÄì¾å¤²¤·¤Æ¡¢¥·ー¥º¥ó¥é¥¤¥¯¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê1Â¤Ç¤¹¡£¥®¥ã¥¶ー¤È¥Ü¥¦¤Î¥Ç¥£¥Æ¥£ー¥ë¤Ç²Ä°¦¤²¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Åß¤Î¥Çー¥È¥³ー¥Ç¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¥³ー¥Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤Ã¤Æ
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥ºÉÕ¤¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¥¹¥¨ー¥É¥Ð¥ì¥êー¥Ê¥·¥åー¥º¡×\8,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Á´ÂÎ¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¥´ー¥ë¥É¥¹¥¿¥Ã¥º¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Õ¥é¥Ã¥È¥·¥åー¥º¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Â¸µ¤«¤é¥³ー¥Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£¹ÃÉôÊ¬¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÏÄ¹¤µ¤ÎÄ´Àá¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤ÇÍú¤±¤½¤¦¡£ÁÇÂ¤ÇÍú¤¯¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥½¥Ã¥¯¥¹¤ä¥¿¥¤¥Ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î»þµ¨¤Ë¡¢Âç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥ì¥ª¥Ñー¥ÉÊÁ¤ÏÂ¸µ¤«¤éÄ©Àï
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Ö¥ëー¥Á¥ãー¥·¥åー¥º¡×\3,990¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¤³¤Á¤é¤Î¥·¥åー¥º¤Ï¡¢¥ìー¥¹¥¢¥Ã¥×³«ÊÄ¤Ç¥¹¥Ëー¥«ー¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¡£¥½ー¥ë¤Ï1cm¤ÈÄã¤á¤Ç°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£2024～2025½©Åß¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢¥ì¥ª¥Ñー¥ÉÊÁ¤¬¥È¥ì¥ó¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÉâ¾åÃæ¡£¤¹¤Ç¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¾åµé¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÃíÌÜ¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤Þ¤º¤ÏÂ¸µ¤«¤é¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤ÏZARA¡¢@mi___.5ÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Chisa.Y