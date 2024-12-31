SKE48¡¦¹Ó°æÍ¥´õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ö¡È°ì½ï¤Ë¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÌÜ»Ø¤¹¤¾¡ª¡É¤È¤¤¤¦µ¤¹ç¤¤¤¬Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¡×
2025Ç¯3·îËö¤Ë11Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿SKE48¤òÂ´¶È¤·¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¹Ó°æÍ¥´õ¤µ¤ó¡£¿·Ç¯1·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂç²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹Âè12Âå²¦¼Ô¤È¤·¤Æ7ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Ê¤É¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
(C)Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹
¡½¡½12·î3Æü¤Ë¥×¥í¥ì¥¹³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÎ¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢»ä¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¡¢»ä¤¬¡ÖSKE48¤òÂ´¶È¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤¹¤ë¡×¤È²¿²ó¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Â´¶ÈÈ¯É½¡á¤â¤¦²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¤È¼ä¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¤ÈÈ¯É½¤·¤¿»þ¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤ÈÆ±»þ¤Ë¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¡ÖSKE48Â´¶È¡á°úÂà¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò³§¤µ¤ó¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈá¤·¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¸«¤Ë¤¤¤¯¤Í¡×¤È²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥×¥í¥ì¥¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¿´¶¤ÎÊÑ²½¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤ËËÜ³Ê»²Àï¤·¤¿»þ¤°¤é¤¤¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥ì¥¹¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç½Ð²ñ¤¨¤¿Êý¡¢½Ð¹ç¤¨¤¿¤ª»Å»ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î³èÆ°¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Æü¤ËÆü¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ó¤Ê³§¤µ¤ó¤Ë²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤âÂç¤¤¯¤Æ¡£
¤¢¤È¡¢SKE48¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï11Ç¯´Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¦¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤À¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸å²ù¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â´¶È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤«¤é¤Î1Ç¯¤Î´Ö¤Ë¤Ï¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÀÖ°æº»´õÁª¼ê¤Î°úÂà¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤è¡×¤È¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÀ¤³¦¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÁÇÅ¨¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤Í¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¥×¥í¥ì¥¹¤È¤ÎºÇ½é¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ºÇ½é¤Ï¡¢¡ÖÆ¦Éå¥×¥í¥ì¥¹¡×¤È¤¤¤¦AKB48¥°¥ë¡¼¥×¤Î´ë²è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤òÁ´¤¯¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤À¤«¤é¤³¤½Èô¤Ó¹þ¤á¤¿À¤³¦¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÉÝµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¾°æ¼îÍýÆà¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥ì¥¹¤¬¤ª¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ï¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ë¡¼¥ë¤Ê¤É¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡£
DDT¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤ÏÃ¯¤Ç¤âÄ©Àï½ÐÍè¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¤µ¤ó¤«¤é¾¾Â¼¹á¿¥¤µ¤ó¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë»ä¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ³ÍÆÀ¤·¤Æ¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡Ö»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÌÅª¤Ê»î¹ç·Á¼°¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï»ä¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¬ÁÀ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÍ¾·×ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤¬Æü¡¹ÃÃÏ£¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂº¤¤¾ì½ê¤Ê¤ó¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ºÇ½é¤Ç¤½¤Î·Ð¸³¤Ï¤«¤Ê¤ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ä¡ª
¤½¤Î¸å¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤Ê¤ê»î¹ç¤â´ÑÀï½ÐÍè¤º¡¢¤Þ¤¿¥×¥í¥ì¥¹¤Èµ÷Î¥¤¬Î¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç´ÑÀï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤òÍ¶¤ï¤ì¤¿¡¢¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¤Ç¤â¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç»þ´Ö¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤»×¤¤¡¢°ìÊý¤ÇÁ°²ó¤Îµ²±¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÉÝ¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤·¤Æ¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ÏÎý½¬¤«¤é»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Îý½¬¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ËÜÅö¤Ë²¿¤â½ÐÍè¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÝÎ©¡¢¸åÅ¾¡¢´ðÁÃÅª¤Ê¤³¤È¤ò¤Ò¤¿¤¹¤éÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢¼õ¤±¿È¤ò¼è¤ë¤³¤È¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÅÝ¤ì¤ë»þ¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È²ø²æ¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÇÂÎ¤«¤éÅÝ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÇ½¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼ê¤¬Àè¤Ë½Ð¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÇØÃæ¤«¤é°ìµ¤¤ËÅÝ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹¬¤¤¤Ë¤â³Ð¤¨¤¬¤Ï¤ä¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡£SKE48¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Î·Ð¸³¤â¤â¤Á¤í¤ó³è¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤Ï¸µ¡¹¿Í¤Î¿¿»÷¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥Ð¥ì¥¨¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥ì¥¨¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ã¤Æ¤È¤Ë¤«¤¯ÀèÀ¸¤Î¿¿»÷¤ò¤·¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥×¥í¥ì¥¹ËÜ³Ê»²Àï¤Ø¤Î¤´²ÈÂ²¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¼Â¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¤·èÃÇ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£1¤Ä¿·¤·¤¤»Å»ö¤ò»Ï¤á¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢È±¤òÀÚ¤ë¤¯¤é¤¤¤Î·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¿Æ¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤ÏÀÎ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Þ¤À»î¹ç¤ò¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤è¤¯¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤â»ä¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëµ»ö¤ò¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ³èÆ°¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¹Ó°æ¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤â¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªºÇ½é¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬Ãå¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Þ¤º¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£SKE48¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢·è¤á¤é¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÂÎ·¿¤Ë»÷¹ç¤¦°áÁõ¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¤¢¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤òÃå¤¿¤¤¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë²¿¤â½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¤ÏÀèÇÚ¤ÎÁª¼ê¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¿§¡¹¹Í¤¨¤Æ¡¢ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤â´ðËÜÅª¤Ë¤Ï°áÁõ¤µ¤ó¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ë¥«¥é¡¼¤ò¼«Ê¬¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
(C)Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹
¡½¡½²þ¤á¤ÆÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¤É¤ó¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
»ä¤ÏÂ¾¤ÎÃÄÂÎ¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÈæ³Ó¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤ÇÍ½ÁÛ¤È°ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºÇ½é¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤Ê¬Ìî¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¤½¤³¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤âÉÝ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì½ï¤ËÎý½¬¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢Áê¼ê¤òÍî¤È¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢°ì½ï¤Ë¹â¤á¹ç¤¦´Ä¶¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÌÜ»Ø¤¹¤¾¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤¹ç¤¤¤¬Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£¸å¤Î¹Ó°æ¤µ¤ó¤Î³èÌö¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡ª
SKE48Â´¶È¸å¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤Ã¤È¿§¡¹¤Ê»ä¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£Â´¶È¤Î3·î¤Þ¤ÇSKE48¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¥é¥¥é¤·¤¿»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Æ¸å²ù¤¬»Ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
1·î4Æü¤Ë¤Ïº£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥ë¥È¤ÎËÉ±ÒÀï¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇÂ¿ËÉ±ÒµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÉ±Ò¤¹¤ë¤À¤±¤ÇËþÂ¤·¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÇ¼ÆÀ½ÐÍè¤ë»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£2025Ç¯°ìÈ¯ÌÜ¤Î»î¹ç¡¢ºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÖÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ ¡Ç25¡×
2025Ç¯1·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡³«¾ì¡¡10:00¡¡¡¡³«»Ï¡¡11:00
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë
https://www.tokyo-dome.co.jp/hall/
¡û¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹Áª¼ê¸¢»î¹ç
¡ã²¦¼Ô¡ä¹Ó°æÍ¥´õ¡¡vs¡¡Îë²ê¡ãÄ©Àï¼Ô¡ä
¢¨Âè12Âå²¦¼Ô7ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¡¡Â¾
¤½¤ÎÂ¾¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¢Í¡¡https://www.ddtpro.com/schedules/23344
»£±Æ¡§¥ª¥µ¥À¥³¥¦¥¸