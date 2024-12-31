¡Ú¹ÈÇò¡ÛÍµÈ¹°¹Ô¡¢¥¥ì¥¥ì¤ËÍÙ¤ë¡¡¤Ë¤³¤Ë¤³¤×¤óÃ£¤È¡Ö¤«¤é¤À¡ù¥À¥ó¥À¥ó¡×ÈäÏª
¡¡NHK¤Ç31Æü¡¢Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÊüÁ÷100Ç¯ÆÃÊÌ´ë²è¡Ö²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤í¤¦¡ª KIDS SHOW¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¹ÈÇò²Î¼ê¡ß¡Ø¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù½Ð±é¼Ô¡õ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê50¡Ë¤¬¥¥ì¥¥ì¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì²Î¼ê¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì²ó¿ô¤â
¡¡º£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤âÈÖÁÈ¤ä¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¦¤¿¡Ù¤æ¤«¤ê¤Î²Î¤òÆÃ½¸¡£»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë²Î¤ò¡¢¹ÈÇò½Ð±é¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¤Î½Ð±é¼Ô¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤Ï¡Ø¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¤Î¿Íµ¤¶Ê¡Ö¤«¤é¤À¡ù¥À¥ó¥À¥ó¡×¤Ç¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£Á°Æü30Æü¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò½ª¤¨¤¿ºÝ¡¢°Ï¤ß¼èºà¤ÇÍµÈ¤Ï¡Ö¤¯¤¿¤¯¤¿¤Ç¤¹¡£ÁêÅö¥Ï¡¼¥É¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¼ºÎé¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤ÎÍÙ¤ê¤ÇÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡º£Ç¯3·î¤ËÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë½é¤á¤Æ¸«¤»¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¤Ç¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£´üÂÔ¤µ¤ì¤¹¤®¤ë¤Î¤â¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆËÜÈÖ¤Ç¤Ï¡Öº£Ç¯¡¢»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ËèÆü¡Ê¡Ø¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¡Ë¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤«¤é¤À¡ù¥À¥ó¥À¥ó¡×¤Î¶Ê¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥«¥Ë¤µ¤ó¡¢¥¨¥Ó¤µ¤ó¡Ä¥Ý¡¼¥º¤òÂ³¡¹¤ÈÈäÏª¤·¤¿¡£
¢£³Ú¶Ê°ìÍ÷
¡Ö¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡×
ILLIT¡ÊIROHA MOKA¡Ë¡¢Number_i¡¢ME:I¡ÊKEIKO SHIZUKU¡Ë
¡Ö¤À¤ó¤´3·»Äï¡×
ÍµÈ¹°¹Ô¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢°ËÆ£º»è½
¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡¦¥Í¡¼¥à¡×
MISIA
¡Ö¤«¤é¤À¡ù¥À¥ó¥À¥ó¡×
ÍµÈ¹°¹Ô¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢°ËÆ£º»è½
²ÖÅÄ¤æ¤¦¤¤¤Á¤í¤¦¡¢¤Ê¤¬¤¿¤Þ¤ä¡¢½©¸µ°É·î¡¢º´µ×ËÜÏÂÌ´
¤Ý¤í¤ê¡¢¤Ô¤Ã¤³¤í¡¢¤¸¤ã¤¸¤ã¤Þ¤ë¡¢¥¹¥×¡¼¡¢¤ß¤â¤â¡¢¤ä¤³¤í¡¢¥ë¥Á¡¼¥¿
¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¡×
¹ÈÇò½Ð±é¼ÔÍ»Ö
¡Ú°ìÍ÷¡Û¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì²Î¼ê¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì²ó¿ô¤â
¡¡º£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤âÈÖÁÈ¤ä¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¦¤¿¡Ù¤æ¤«¤ê¤Î²Î¤òÆÃ½¸¡£»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë²Î¤ò¡¢¹ÈÇò½Ð±é¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¤Î½Ð±é¼Ô¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£Ç¯3·î¤ËÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë½é¤á¤Æ¸«¤»¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¤Ç¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£´üÂÔ¤µ¤ì¤¹¤®¤ë¤Î¤â¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆËÜÈÖ¤Ç¤Ï¡Öº£Ç¯¡¢»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ËèÆü¡Ê¡Ø¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¡Ë¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤«¤é¤À¡ù¥À¥ó¥À¥ó¡×¤Î¶Ê¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥«¥Ë¤µ¤ó¡¢¥¨¥Ó¤µ¤ó¡Ä¥Ý¡¼¥º¤òÂ³¡¹¤ÈÈäÏª¤·¤¿¡£
¢£³Ú¶Ê°ìÍ÷
¡Ö¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡×
ILLIT¡ÊIROHA MOKA¡Ë¡¢Number_i¡¢ME:I¡ÊKEIKO SHIZUKU¡Ë
¡Ö¤À¤ó¤´3·»Äï¡×
ÍµÈ¹°¹Ô¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢°ËÆ£º»è½
¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡¦¥Í¡¼¥à¡×
MISIA
¡Ö¤«¤é¤À¡ù¥À¥ó¥À¥ó¡×
ÍµÈ¹°¹Ô¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢°ËÆ£º»è½
²ÖÅÄ¤æ¤¦¤¤¤Á¤í¤¦¡¢¤Ê¤¬¤¿¤Þ¤ä¡¢½©¸µ°É·î¡¢º´µ×ËÜÏÂÌ´
¤Ý¤í¤ê¡¢¤Ô¤Ã¤³¤í¡¢¤¸¤ã¤¸¤ã¤Þ¤ë¡¢¥¹¥×¡¼¡¢¤ß¤â¤â¡¢¤ä¤³¤í¡¢¥ë¥Á¡¼¥¿
¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¡×
¹ÈÇò½Ð±é¼ÔÍ»Ö