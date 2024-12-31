¡Ö¼Õ¤ì¡ª¡×Ç¥ÉØ¤ò¤¿¤¿¤¤¤¿±ù¤ò¼¸¤ëÉ×¡¢Ç¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤µÁ»Ð¤ÏÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
©Ai
©Ai
©Ai
©Ai
©Ai
©Ai
Àé½©¤µ¤ó¤ÎÉ×¡¦Âç²ð¤µ¤ó¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¥«¥óÂÀ·¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢°¤¤¤³¤È¤Ï°¤¤¤È¤·¤Ã¤«¤êÃí°Õ¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥óÂÀ·¯¤âÂç²ð¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤ò¤¤¤¤Æ¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¼Õ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º¬¤Ã¤«¤é¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÈÖ¤Î»Ò¤É¤â¤ÏµÁ»Ð¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¼¸¤ë¡©¼¸¤é¤Ê¤¤¡©¿Æ¤Î°¦¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ëºîÉÊ
©Ai
©Ai
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¼¸¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¼ç¿Í¸ø¿Æ»Ò¤È¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤â¼¸¤é¤Ê¤¤µÁ»Ð¿Æ»Ò¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤¹¤ëÁ±°¤ÎÅÁ¤¨Êý¤Ï²ÈÄí¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢µÁ»Ð¿Æ»Ò¤Î¾ì¹ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤âÍ¡¤¹¤³¤È¤¹¤é¤»¤º¡¢¼ç¿Í¸ø²ÈÂ²¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤Þ¤ë¤Çµ¤¤Ë¤È¤á¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¡¢µÁ»Ð¤ÎÂ©»Ò¡¦¥«¥óÂÀ¤Ï¼ç¿Í¸ø°ì²È¤Ë¤Ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼¸¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â°ì½ï¤Ëµï¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤ë¤ª¤¸¤ËÃí°Õ¤µ¤ì¤ì¤Ð¼Õ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»Ò¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃí°Õ¤µ¤ì¤ë¡×¡ÖÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Õ¤ë¡×¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡£¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ë¤«¤Ï²ÈÄí¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á±°¤òÇ§¼±¤µ¤»¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¼Õ¤ë¤è¤¦Í¡¤¹¤È¤¤¤¦²áÄø¤ÏÉ¬Í×¤Ê¶µ°é¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹Í¤¨Êý¤Î°ã¤¦2ÁÈ¤Î¿ÆÀÌ¿Æ»Ò¤ÎÍÍ»Ò¤«¤é¡¢¼¸¤ë¡¦¼¸¤é¤Ê¤¤¤ò´Þ¤á¤¿¿Æ¤Î°¦¾ð¤Î¤«¤±Êý¡¢Á±°¤ÎÅÁ¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£°ìÅÙ¤ï¤¬²È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
µ»öºîÀ®: ¥Þ¥Þ¥êÊÔ½¸Éô
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë