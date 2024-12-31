¤Ê¤ó¤Æ²á¹ó¡¢³«ºÅ£³Æü´Ö¤Ç½Ð¾ì48¹»Ãæ32¥Á¡¼¥à¤¬¤¹¤Ç¤ËÇÔÂà¡£Í¥¾¡¸õÊä¤ÎÀÄ¿¹»³ÅÄ¡¢Æü¾Ï³Ø±à¤âÁá¡¹¤È»Ñ¤ò¾Ã¤¹¹â¹»Áª¼ê¸¢¤Ï²þ¤á¤ÆÆñ¤·¤¤Âç²ñ¤À¡Ú¥³¥é¥à¡Û
¡Î¹â¹»Áª¼ê¸¢¡¦£²²óÀï¡Ï¾¾»³ËÌ¡Ê°¦É²¡Ë£±¡Ý£° Î¶Ã«ÉÙ»³¡ÊÉÙ»³¡Ë¡¿12·î31Æü¡¿Ì£¤ÎÁÇ¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÀ¾¤¬µÖ
¡¡12·î28Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤ÏÁá¤¯¤â¥Ù¥¹¥È16¤Ë¹Ê¤é¤ì¤¿¡£¤ï¤º¤«¿ôÆü´Ö¤Ç¡Ö48¹»¢ª16¹»¡×¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë32¹»¤¬ÇÔÂà¤ÎÍ«¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÍ¥¾¡¸õÊä¤À¤Ã¤¿ÀÄ¿¹»³ÅÄ¡¢Æü¾Ï³Ø±à¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åß¤ÎÁª¼ê¸¢¤¬²þ¤á¤Æ²á¹ó¤Ê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤Ê»ö¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾»³ËÌ¤ÈÎ¶Ã«ÉÙ»³¤Î°ìÀï¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¾¾»³ËÌ¤ÎÊ¼Æ¬Î¶ºÈ´ÆÆÄ¤Ï¥Ù¥¹¥È16¤Ë¾¡¤Á»Ä¤Ã¤¿´î¤Ó¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖºòÈÕ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¡ØÌÀÆü¾¡¤Ã¤¿¤é¥Ù¥¹¥È16¤è¡Ù¤È¸À¤¦¤«¤é¡¢¡Ø¤¨¤Ã¡¢¤Þ¤À¤ä¤í¡¢¤ªÁ°¤é²¿¤ò¸À¤¤¤è¤ó¤¾¡Ù¤È¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ù¥¹¥È16¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¶áÇ¯¤Ï°¦É²¸©Àª¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£Îò»Ë¤òºî¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡°ìÊý¡¢ÇÔ¤ì¤¿Î¶Ã«ÉÙ»³¤ÎßÀÊÕÅ¯´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤â¤¦£±¡¢£²»î¹çÀï¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡ÖÇ¯¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÊÉÙ»³¤Ï¡ËÀã¹ñ¤Ç³Ø¹»¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤Æº£²ó¤ÏÁá¡¹¤È´ØÅì¤ËÍè¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê½àÈ÷¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤â½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬Àµ²ò¤À¤Ã¤¿¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿Àï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²æ¡¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È²¿¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²ù¤¤¤È¤¤¤¨¤Ð²ù¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡£±²óÀï¤ÇÎ¶Ã«ÉÙ»³¤ËÇÔ¤ì¤¿ÆáÇÆÀ¾¤ÎµµÅÄ°ÂÀ¡¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¹¶¤á¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤Î»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¾¡¤Æ¤ë»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤ó¤À¤È¡£¿ÀÍÍ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£»î¹çÃæ¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£Ç¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤¡£²ù¤¤¤·¤«»Ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡Á´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¤Î¤âÆñ¤·¤¤¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¡£Í¥¾¡¸õÊä¤¬Áá¡¹¤È»Ñ¤ò¾Ã¤¹¹â¹»Áª¼ê¸¢¤Ï¤ä¤Ï¤êÆñ¤·¤¤Âç²ñ¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡Úµ»ö¡Û¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´Ñ¤ËÍè¤Æ¤ë¡×ÄëµþOB¤ÎÄ¶ÂçÊª·ÝÇ½¿Í¤â¹ñÎ©¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡ª¡ÖËÜÅö¤Ë¸½ÃÏ±þ±çÍè¤Æ¤ÆºÇ¹â¤ä¤Í¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¡ÚÁª¼ê¸¢¡Û
¡¡12·î28Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤ÏÁá¤¯¤â¥Ù¥¹¥È16¤Ë¹Ê¤é¤ì¤¿¡£¤ï¤º¤«¿ôÆü´Ö¤Ç¡Ö48¹»¢ª16¹»¡×¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë32¹»¤¬ÇÔÂà¤ÎÍ«¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÍ¥¾¡¸õÊä¤À¤Ã¤¿ÀÄ¿¹»³ÅÄ¡¢Æü¾Ï³Ø±à¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åß¤ÎÁª¼ê¸¢¤¬²þ¤á¤Æ²á¹ó¤Ê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤Ê»ö¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖºòÈÕ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¡ØÌÀÆü¾¡¤Ã¤¿¤é¥Ù¥¹¥È16¤è¡Ù¤È¸À¤¦¤«¤é¡¢¡Ø¤¨¤Ã¡¢¤Þ¤À¤ä¤í¡¢¤ªÁ°¤é²¿¤ò¸À¤¤¤è¤ó¤¾¡Ù¤È¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ù¥¹¥È16¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¶áÇ¯¤Ï°¦É²¸©Àª¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£Îò»Ë¤òºî¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡°ìÊý¡¢ÇÔ¤ì¤¿Î¶Ã«ÉÙ»³¤ÎßÀÊÕÅ¯´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤â¤¦£±¡¢£²»î¹çÀï¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡ÖÇ¯¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÊÉÙ»³¤Ï¡ËÀã¹ñ¤Ç³Ø¹»¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤Æº£²ó¤ÏÁá¡¹¤È´ØÅì¤ËÍè¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê½àÈ÷¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤â½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬Àµ²ò¤À¤Ã¤¿¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿Àï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²æ¡¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È²¿¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²ù¤¤¤È¤¤¤¨¤Ð²ù¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡£±²óÀï¤ÇÎ¶Ã«ÉÙ»³¤ËÇÔ¤ì¤¿ÆáÇÆÀ¾¤ÎµµÅÄ°ÂÀ¡¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¹¶¤á¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤Î»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¾¡¤Æ¤ë»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤ó¤À¤È¡£¿ÀÍÍ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£»î¹çÃæ¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£Ç¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤¡£²ù¤¤¤·¤«»Ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡Á´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¤Î¤âÆñ¤·¤¤¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¡£Í¥¾¡¸õÊä¤¬Áá¡¹¤È»Ñ¤ò¾Ã¤¹¹â¹»Áª¼ê¸¢¤Ï¤ä¤Ï¤êÆñ¤·¤¤Âç²ñ¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡Úµ»ö¡Û¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´Ñ¤ËÍè¤Æ¤ë¡×ÄëµþOB¤ÎÄ¶ÂçÊª·ÝÇ½¿Í¤â¹ñÎ©¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡ª¡ÖËÜÅö¤Ë¸½ÃÏ±þ±çÍè¤Æ¤ÆºÇ¹â¤ä¤Í¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¡ÚÁª¼ê¸¢¡Û