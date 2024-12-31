¥³¥Ê¥óºî¼Ô¡¦ÀÄ»³¹ä¾»¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ç¤â¹õË¹»Ò¡¡ÉáÃÊ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥óÇú¾Ð¡Ö¥Ö¥ì¤Ê¤¤¤Ê¡Á¡×¡ÖÏÂ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡NHK¤Ç31Æü¡¢Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ùºî¼Ô¡¦Ì¡²è²È¤ÎÀÄ»³¹ä¾»»á¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¹õ¤¤Ë¹»Ò¤òÈï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÀÄ»³ÀèÀ¸¡¢¹ÈÇò¤Ç¤âË¹»Ò¤Ç¥Ö¥ì¤Ê¤¤¤Ê¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÈÆ±¤¸¹õ¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤Ç¤Ê¤ó¤À¤«ÏÂ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤¤Ä¸«¤Æ¤âÆ±¤¸»Ñ¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡¡¹õ¥Ë¥Ã¥ÈË¹»Ò»Ñ¤Î¡Ø¥³¥Ê¥ó¡Ùºî¼Ô¡¦ÀÄ»³ÀèÀ¸
¡¡ÀÄ»³»á¤Î¹õ¥Ë¥Ã¥ÈË¹»Ò¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Ç¡¢¡Ø¥³¥Ê¥ó¡Ù¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¤¤¤Ä¤âÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ë¹»Ò¤¬¡È¹ÈÇò¡É»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢Ë¹»Ò¤òÈï¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¤È°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÀÄ»³»á¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¹õ¥Ë¥Ã¥ÈË¹»Ò¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÀÄ»³ÀèÀ¸¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ÎÀÖ°æ¤µ¤ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡ÖÀÄ»³ÀèÀ¸¡¢¹ÈÇò¤Ê¤Î¤Ë¹õË¹»Ò£÷¡×¡ÖË¹»Ò»Ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤ÀÄ»³ÀèÀ¸¸«¤ì¤ë¤«¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¿¡×¡ÖÀÄ»³ÀèÀ¸¡¢¿³ºº°÷ÀÊ¤Ë¤¤¤ë¡ª¤¤¤Ä¤â¤Î³Ê¹¥¤·¤Æ¤ë¡¼¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÄ»³»á¤Ï¡¢1963Ç¯6·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ä»¼è¸©½Ð¿È¡£ÂåÉ½ºî¤Î¡ØYAIBA¡Ù¤È¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ç¾®³Ø´ÛÌ¡²èÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Çº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ¤Î¸¶²è¡¢³¨¥³¥ó¥Æ¡¢µÓËÜ¤Ê¤É¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ç¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó 100Ëü¥É¥ë¤Î¸ÞÎÇÀ±¡Ê¤ß¤Á¤·¤ë¤Ù¡Ë¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ÖÁê»×Áê°¦¡×¤òÃ´Åö¤·¤¿aiko¤¬½Ð¾ì¤·¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢ÀÄ»³»á¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡õ¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤¤Ä¸«¤Æ¤âÆ±¤¸»Ñ¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡¡¹õ¥Ë¥Ã¥ÈË¹»Ò»Ñ¤Î¡Ø¥³¥Ê¥ó¡Ùºî¼Ô¡¦ÀÄ»³ÀèÀ¸
¡¡ÀÄ»³»á¤Î¹õ¥Ë¥Ã¥ÈË¹»Ò¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Ç¡¢¡Ø¥³¥Ê¥ó¡Ù¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¤¤¤Ä¤âÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ë¹»Ò¤¬¡È¹ÈÇò¡É»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢Ë¹»Ò¤òÈï¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¤È°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÀÄ»³»á¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¹õ¥Ë¥Ã¥ÈË¹»Ò¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄ»³»á¤Ï¡¢1963Ç¯6·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ä»¼è¸©½Ð¿È¡£ÂåÉ½ºî¤Î¡ØYAIBA¡Ù¤È¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ç¾®³Ø´ÛÌ¡²èÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Çº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ¤Î¸¶²è¡¢³¨¥³¥ó¥Æ¡¢µÓËÜ¤Ê¤É¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ç¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó 100Ëü¥É¥ë¤Î¸ÞÎÇÀ±¡Ê¤ß¤Á¤·¤ë¤Ù¡Ë¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ÖÁê»×Áê°¦¡×¤òÃ´Åö¤·¤¿aiko¤¬½Ð¾ì¤·¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢ÀÄ»³»á¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡õ¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£