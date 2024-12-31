¥É¥ë±ß£±£µ£¶¡¥£¸£°ÉÕ¶á¤ØÈ¿È¯¡¢¥¢¥¸¥¢Ä«Êý¤«¤é²¼¤Ë±ý¤Ã¤ÆÍè¤¤¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥É¥ë±ß£±£µ£¶¡¥£¸£°ÉÕ¶á¤ØÈ¿È¯¡¢¥¢¥¸¥¢Ä«Êý¤«¤é²¼¤Ë±ý¤Ã¤ÆÍè¤¤¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥É¥ë±ß¤¬È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¸¥¢Ä«Êý¤Î157.07¥ì¥Ù¥ë¤ò¹âÃÍ¤Ë¡¢¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÇä¤ê¤¬·ÑÂ³¡£°ì»þ156.02¥ì¥Ù¥ë¤È¡¢¹âÃÍ¤«¤é£±±ßÄ¶¤Î²¼Íî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°Æü¤ÎÊÆ³ô°Â¤ò¼õ¤±¤¿¥ê¥¹¥¯²óÈò¤Î±ßÇã¤¤°µÎÏ¤¬·ÑÂ³¤·¤¿³Ê¹¥¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²¤½£³ô¤äÊÆ³ôÀèÊª¡¦»þ´Ö³°¼è°ú¤¬·øÄ´¤ÊÆ°¤¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯²óÈò¤ÎÆ°¤¤Ï°ìÉþ¡£¥É¥ë±ß¤Ï156.80ÉÕ¶á¤ËÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²¼¤Ë±ý¤Ã¤ÆÍè¤¤¤ÎÃÍÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯Ëö¤é¤·¤¯Êý¸þ´¶¤Ë·ç¤±¤ë¼è°ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡156.77
¡¡¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥É¥ë±ß¤¬È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¸¥¢Ä«Êý¤Î157.07¥ì¥Ù¥ë¤ò¹âÃÍ¤Ë¡¢¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÇä¤ê¤¬·ÑÂ³¡£°ì»þ156.02¥ì¥Ù¥ë¤È¡¢¹âÃÍ¤«¤é£±±ßÄ¶¤Î²¼Íî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°Æü¤ÎÊÆ³ô°Â¤ò¼õ¤±¤¿¥ê¥¹¥¯²óÈò¤Î±ßÇã¤¤°µÎÏ¤¬·ÑÂ³¤·¤¿³Ê¹¥¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²¤½£³ô¤äÊÆ³ôÀèÊª¡¦»þ´Ö³°¼è°ú¤¬·øÄ´¤ÊÆ°¤¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯²óÈò¤ÎÆ°¤¤Ï°ìÉþ¡£¥É¥ë±ß¤Ï156.80ÉÕ¶á¤ËÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²¼¤Ë±ý¤Ã¤ÆÍè¤¤¤ÎÃÍÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯Ëö¤é¤·¤¯Êý¸þ´¶¤Ë·ç¤±¤ë¼è°ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡156.77