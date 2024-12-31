¡ÚÂç°æ¶¥ÇÏ¡ÛÇ¯Ëö³«ºÅ¤Ç273²¯±ßÄ¶¤¨¡ªÃÏÊý¶¥ÇÏ1³«ºÅ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¥ì¥³¡¼¥É¹¹¿·
¡¡Åìµþ¥·¥Æ¥£¶¥ÇÏ¤Ï31Æü¡¢Âç°æ¶¥ÇÏÂè14²ó³«ºÅ¡Ê12·î25¡Á27¡¢29¡Á31Æü¡Ë¤ÎSPAT4LOTO¤ò´Þ¤à¹ç·×ÇäÆÀ¶â¤¬273²¯4366Ëü9390±ß¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏÊý¶¥ÇÏ1³«ºÅ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¥ì¥³¡¼¥É¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡½¾Íè¤ÎµÏ¿¤ÏºòÇ¯12·î26¡Á31Æü¤ÎÂç°æ¶¥ÇÏÂè15²ó³«ºÅ¤Ë¤ª¤±¤ë262²¯7112Ëü3330±ß¡ÊSPAT4LOTO¤ò´Þ¤à¡Ë¡£
¡¡SPAT4LOTO¤ò´Þ¤à1Æü¤ÎÇäÆÀ¶â¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡25Æü¡¡¡¡26²¯3961Ëü7600±ß
¡¡26Æü¡¡¡¡18²¯2741Ëü7210±ß
¡¡27Æü¡¡¡¡22²¯5563Ëü7100±ß
¡¡29Æü¡ÊÅìµþÂç¾ÞÅµ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡139²¯5566Ëü8250±ß
¡¡30Æü¡¡¡¡32²¯6379Ëü6530±ß
¡¡31Æü¡¡¡¡34²¯0153Ëü2700±ß