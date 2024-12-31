¼ª¤«¤ÀìÌçÅ¹¤ÇÆ¯¤¯Ì¡²è²È»ÖË¾¤Î¿´¤Ë¶Á¤¤¤¿¡¢Á´ÌÕ¤ÎÃËÀ¤òÀäË¾¤ÎÊ¥¤«¤éµß¤Ã¤¿¡È½Ð²ñ¤¤¡É¤ÎÏÃ¡ÚÌ¡²è²È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¼ª¤«¤ÀìÌçÅ¹¤Ç¤Î¶ÐÌ³·Ð¸³¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÌ¡²è¤òSNS¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¿¹Ì±¤Ä¤«¤µ(@uouououoza1)¤µ¤ó¡£¼«¸ÊÈÝÄê¤È¤¤¤¦¡È¾Â¡É¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è²È»ÖË¾¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬¼ª¤«¤ÀìÌçÅ¹¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÛ¤¤¤òÊú¤¨¤ëµÒ¤¿¤Á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤¸¡¢¶¯¤¹¤®¤ë¼«¸ÊÈÝÄê´¶¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò²¹¤«¤¤¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤¯¡£¼ª¤«¤ÀìÌçÅ¹¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎ¢Â¦¤È¤Ï¡£Ãø¼Ô¤Î¿¹Ì±¤µ¤ó¤Ë¡¢Âè6ÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ø¼ª¤«¤ÀìÌçÅ¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¼«¸ÊÈÝÄê¡È¾Â¡É¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹ÏÃ¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
Ì¡²è²È³èÆ°¤â¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤â²¿¤â¤«¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢¼«¸ÊÈÝÄê¤Î¡È¾Â¡É¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿À¸³è¤òÁ÷¤ë¼ç¿Í¸ø¡£Æ¯¤»Ï¤á¤¿¼ª¤«¤ÀìÌçÅ¹¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¡¹¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤¸¡¢¼«¸ÊÈÝÄê´¶¤È¾¯¤·¤º¤Ä¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£º£²óÃ´Åö¤¹¤ëµÒ¤ÏÌÜ¤ÎÉÔ¼«Í³¤ÊÃËÀ¡£Èà¤¬¾ã¤¬¤¤¤È¸þ¤¹ç¤¦¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡©
¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤Ê²ñÏÃ¤Ç¤Ï¡ÖÈÝÄêÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¤È°Õ¼±
¡½¡½¿ÍÀ¸¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ëÂçÀÚ¤Ê¡È½Ð²ñ¤¤¡É¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¿´¤Ë»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿¹Ì±¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¡È½Ð²ñ¤¤¡É¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£»×¤¨¤Ð¡¢Åö»þ»ØÌ¾¤¬Á´Á³¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀäË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â»ä¤ò»ØÌ¾¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊý¤ÏÉã¿Æ¤ÈÆ±À¤Âå¤Ç¡¢»ä¤ÈÆ±¤¸Ç¯Îð¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤¬¤¤¤ëÊý¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¯²¹¤«¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»ä¼«¿È¤¹¤´¤¯Ìþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂèÆó¤ÎÌ¼¤ß¤¿¤¤¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¿È¤Î¾åÏÃ¤ò¤µ¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇÛÎ¸¤ò¡©
¤É¤¦¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÀäÂÐ¡¢ÈÝÄêÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÏÅ¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Áê¼ê¤ËÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¿´¤òµö¤·¤Æ¿¼¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òÌµ²¼¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÃúÇ«¤Ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÉÁ¤¯¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÁª¤Ó¤Î´ð½à¤Ï²¿¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Æü¾ï¤Ç¤¢¤Þ¤ê½Ð²ñ¤ï¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀÜÅÀ¤Î¤Ê¤¤¿¦¶È¤ÎÊý¤Ê¤É¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤Î¤ªÏÃ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËºÎÍÑ¤·¤ÆÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤ëµ¤¤Ï¤¢¤ì¤É¡¢¼«¸ÊÈÝÄê´¶¤Ç¶ìÏ«¤¹¤ë¼«Ê¬¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò¼ÂÂÎ¸³¥Ù¡¼¥¹¤ËÉÁ¤¤¤¿¡Ø¼ª¤«¤ÀìÌçÅ¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¼«¸ÊÈÝÄê¡È¾Â¡É¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹ÏÃ¡Ù¡£¿¹Ì±¤µ¤ó¤Î¼ª¤«¤ÀìÌçÅ¹¤Ç¤ÎÊ³Æ®¤Ö¤ê¤ÈÈ¯¸«¤ÎÆü¡¹¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£