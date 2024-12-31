¡Ö¼ÂÎÏÉÔÂ¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À´Å¤¤¡×£²Àï£´È¯¤ÇÎÞ¤Î½ªßá¡£À¤ÂåºÇ¶¯FW¹â²¬Îâñ¥¤¬£²²óÀïÇÔÂà¸å¤Ë¸ì¤Ã¤¿¶»Ãæ¡£ÂÐÀï¤·¤¿ÌðÈÄÃæ±û¤Î¡ÈÀÖ¤¤ÊÉ¡É¤Ë¤Ï¡Ö¹â¹»Ç¯Âå¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÚÁª¼ê¸¢¡Û
¡Î¹â¹»Áª¼ê¸¢¡¦£²²óÀï¡ÏÌðÈÄÃæ±û¡ÊÆÊÌÚ¡Ë £²¡Ý£± Æü¾Ï³Ø±à¡ÊµÜºê¡Ë¡¿12·î31Æü¡¿¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê
¡Ö¤ä¤ê¤Ë¤¯¤µ¤È¤«¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏÉÔÂ¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡Âç²ñ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿Æü¾Ï³Ø±à¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¹â²¬Îâñ¥¤Ï³«¸ý°ìÈÖ¡¢¤½¤¦¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë²øÊª¤Ï¡¢Âç²ñµÏ¿¤Î£²ÇÜ¤È¤Ê¤ë20¥´¡½¥ë¤È¤¤¤¦ÁÔÂç¤ÊÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤ÆÁª¼ê¸¢¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡£¶¡Ý£±¤Ç²÷¾¡¤·¤¿£±²óÀï¤ÎÀ¾ÌÜÀï¤Ç¤Ï¡¢£³¥´¡¼¥ë¡¦£²¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÂçË½¤ì¡£ÁáÂ®¡¢ËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡Â³¤¯ÌðÈÄÃæ±ûÀï¤â¡¢¼«¤é¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤«¤¿»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¹¶·â¤«¤é¡¢¥¯¥í¥¹¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ£±¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡¢¥Ý¥¹¥ÈÄ¾·â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤â¤¢¤ê¡¢£±ÅÀ»ß¤Þ¤ê¡£¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯³èÌö¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤¬¡¢¼èºà¥¨¥ê¥¢¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿»þ¤Ï¤µ¤Ð¤µ¤Ð¤·¤¿É½¾ð¤Ç¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¡Ê¤Þ¤À¡Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÆü¾Ï³Ø±à¤ËÆþ³Ø¤·¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¤Ç¤âÁ´Á³¸å²ù¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í»×¤¦µ¤»ý¤Á¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÈ´·²¤Î·èÄêÎÏ¡ª ¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥óÆþÃÄÆâÄê¤Î¹â²¬Îâñ¥¤¬µ®½Å¤ÊÆ±ÅÀÃÆ
¡¡U-19ÂåÉ½¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ëÎÏ¡É¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Þ¤À¤Þ¤À¼«Ê¬¤Ï´Å¤¤¤Ê¤È¡£»É·ã¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¡¢º£Ç¯¤Ï¹¶·âÅª¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÀÖ¤¤ÊÉ¡×¤È¾Î¤¨¤é¤ì¤ëÌðÈÄÃæ±û¤Î·ø¼é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤¦É¾¤·¤¿¡£
¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¤¤¤¤¼éÈ÷¤Ç¤¹¤·¡¢ÂÐ±þÇ½ÎÏ¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Î¹â¹»Ç¯Âå¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤®¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤³¤òÉáÄÌ¤Ë·è¤á¤ÆÄÀ¤á¤ë¤Î¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢È¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï²ù¤·¤¤¡£È¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Þ¤À´Å¤µ¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÇÂª¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡ÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î²ù¤·¤µ¤ò¶»¤Ë¡¢À¤ÂåºÇ¶¯FW¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ø¤ÈÅÏ¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¹¾Ô¢¿¹¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ö¤ä¤ê¤Ë¤¯¤µ¤È¤«¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏÉÔÂ¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡Âç²ñ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿Æü¾Ï³Ø±à¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¹â²¬Îâñ¥¤Ï³«¸ý°ìÈÖ¡¢¤½¤¦¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë²øÊª¤Ï¡¢Âç²ñµÏ¿¤Î£²ÇÜ¤È¤Ê¤ë20¥´¡½¥ë¤È¤¤¤¦ÁÔÂç¤ÊÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤ÆÁª¼ê¸¢¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Â³¤¯ÌðÈÄÃæ±ûÀï¤â¡¢¼«¤é¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤«¤¿»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¹¶·â¤«¤é¡¢¥¯¥í¥¹¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ£±¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡¢¥Ý¥¹¥ÈÄ¾·â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤â¤¢¤ê¡¢£±ÅÀ»ß¤Þ¤ê¡£¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯³èÌö¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤¬¡¢¼èºà¥¨¥ê¥¢¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿»þ¤Ï¤µ¤Ð¤µ¤Ð¤·¤¿É½¾ð¤Ç¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¡Ê¤Þ¤À¡Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÆü¾Ï³Ø±à¤ËÆþ³Ø¤·¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¤Ç¤âÁ´Á³¸å²ù¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í»×¤¦µ¤»ý¤Á¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÈ´·²¤Î·èÄêÎÏ¡ª ¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥óÆþÃÄÆâÄê¤Î¹â²¬Îâñ¥¤¬µ®½Å¤ÊÆ±ÅÀÃÆ
¡¡U-19ÂåÉ½¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ëÎÏ¡É¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Þ¤À¤Þ¤À¼«Ê¬¤Ï´Å¤¤¤Ê¤È¡£»É·ã¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¡¢º£Ç¯¤Ï¹¶·âÅª¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÀÖ¤¤ÊÉ¡×¤È¾Î¤¨¤é¤ì¤ëÌðÈÄÃæ±û¤Î·ø¼é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤¦É¾¤·¤¿¡£
¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¤¤¤¤¼éÈ÷¤Ç¤¹¤·¡¢ÂÐ±þÇ½ÎÏ¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Î¹â¹»Ç¯Âå¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤®¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤³¤òÉáÄÌ¤Ë·è¤á¤ÆÄÀ¤á¤ë¤Î¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢È¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï²ù¤·¤¤¡£È¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Þ¤À´Å¤µ¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÇÂª¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡ÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î²ù¤·¤µ¤ò¶»¤Ë¡¢À¤ÂåºÇ¶¯FW¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ø¤ÈÅÏ¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¹¾Ô¢¿¹¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë