2025Ç¯1·î1Æü¤Î±¿Àª¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ö¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡Á¤¦¤ªºÂ¡× ¥Þ¥ê¥£¡¦¥×¥ê¥Þ¥ô¥§¥é¤Î¡ÚËèÆü¤Ò¤È¤³¤ÈÀê¤¤¡Û
¿Íµ¤Àê½Ñ¸¦µæ²È¥Þ¥ê¥£¡¦¥×¥ê¥Þ¥ô¥§¥é¤ÎËèÆüÀê¤¤¡£2025Ç¯1·î1Æü¤Î±¿Àª¤ò12À±ºÂÊÌ¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£Æü¤Î±¿Àª¤Ï¡©
¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÄ´À°¤Ë»Í¶ìÈ¬¶ì¡£³§¤Î´é¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤òÂè°ì¤Ë¡£
ÉÔÄ´¤ÊÆü¡£Àµ·î¤Ç¤âÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¥Û¥³¥ê¤È°ì½ï¤Ë°±¿¤ò¼Î¤Æ¤è¤¦¡£
³Ê¼°¤Ð¤Ã¤¿¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ï¹µ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ß¤¿¤¤¡£¼þ°Ï¤«¤é·É±ó¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£
10Ê¬¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢°ì¿Í¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤È¿´¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¤Ï¤º¡£
Æ¬¤ÎÃæ¤¬º®Íð¤·¤¬¤Á¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¶ÚÆ»¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤ÊÆü¤Ë¡£
µîÇ¯¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤Ê¤¤¤ÈÁ°¿Ê¤Ç¤¤Ê¤µ¤½¤¦¡£Î©¤Á¸þ¤«¤ª¤¦¡ª
¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¿·Ç¯¡£¤Ç¤â¥¹¥Í¤¿¤ê¤»¤º¤ËÃúÇ«¤Ë²á¤´¤·¤Æ¡£
Àè¸«¤ÎÌÀ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸å¼ê¤Ë²ó¤ë¤È¥Ä¥¤òÆ¨¤¹¤³¤È¤Ë¡£
ÁêÃÌ¤Ï¥á¡¼¥ë¤Ç¡£¿·Ç¯Áá¡¹¤Ê¤¬¤é¤¹¤°Å¬ÀÚ¤Ê½õ¸À¤¬¤â¤é¤¨¤½¤¦¡£
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤ë¤È¹¬±¿¤¬ÅþÍè¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÂ¤¤¤Ï¼Î¤Æ¤Æ¡£¥¥Ã¥Ñ¥ê¤·¤¿ÂÖÅÙ¤³¤½¹¬±¿¤ò¸Æ¤Ö¸µÃ¶¤ÎÈë·í¡Ê¤Ò¤±¤Ä¡Ë¡£
¥é¥Ã¥¡¼Â³¤¡£¤¿¤À¤·º£Æü¤Ï¥Ä¥¤¤Æ¤ë¤À¤±¡£´ª°ã¤¤¤ÏNG¡£
(Ê¸:¥Þ¥ê¥£¡¦¥×¥ê¥Þ¥ô¥§¥é¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
12°Ì¡§¤«¤ËºÂ¡¿³ªºÂ¡Ê6·î22Æü¡Á7·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÄ´À°¤Ë»Í¶ìÈ¬¶ì¡£³§¤Î´é¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤òÂè°ì¤Ë¡£
11°Ì¡§¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¡¿Å·ÇéºÂ¡Ê9·î23Æü¡Á10·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
ÉÔÄ´¤ÊÆü¡£Àµ·î¤Ç¤âÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¥Û¥³¥ê¤È°ì½ï¤Ë°±¿¤ò¼Î¤Æ¤è¤¦¡£
10°Ì¡§¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡¿²´ÍÓºÂ¡Ê3·î21Æü¡Á4·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
³Ê¼°¤Ð¤Ã¤¿¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ï¹µ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ß¤¿¤¤¡£¼þ°Ï¤«¤é·É±ó¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£
9°Ì¡§¤Õ¤¿¤´ºÂ¡¿ÁÐ»ÒºÂ¡Ê5·î21Æü¡Á6·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
10Ê¬¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢°ì¿Í¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤È¿´¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¤Ï¤º¡£
8°Ì¡§¤ß¤º¤¬¤áºÂ¡¿¿åÉÓºÂ¡Ê1·î20Æü¡Á2·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
Æ¬¤ÎÃæ¤¬º®Íð¤·¤¬¤Á¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¶ÚÆ»¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤ÊÆü¤Ë¡£
7°Ì¡§¤·¤·ºÂ¡¿»â»ÒºÂ¡Ê7·î23Æü¡Á8·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
µîÇ¯¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤Ê¤¤¤ÈÁ°¿Ê¤Ç¤¤Ê¤µ¤½¤¦¡£Î©¤Á¸þ¤«¤ª¤¦¡ª
6°Ì¡§¤¤¤ÆºÂ¡¿¼Í¼êºÂ¡Ê11·î23Æü¡Á12·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¿·Ç¯¡£¤Ç¤â¥¹¥Í¤¿¤ê¤»¤º¤ËÃúÇ«¤Ë²á¤´¤·¤Æ¡£
5°Ì¡§¤¦¤ªºÂ¡¿µûºÂ¡Ê2·î19Æü¡Á3·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
Àè¸«¤ÎÌÀ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸å¼ê¤Ë²ó¤ë¤È¥Ä¥¤òÆ¨¤¹¤³¤È¤Ë¡£
4°Ì¡§¤µ¤½¤êºÂ¡¿ê¸ºÂ¡Ê10·î24Æü¡Á11·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
ÁêÃÌ¤Ï¥á¡¼¥ë¤Ç¡£¿·Ç¯Áá¡¹¤Ê¤¬¤é¤¹¤°Å¬ÀÚ¤Ê½õ¸À¤¬¤â¤é¤¨¤½¤¦¡£
3°Ì¡§¤ä¤®ºÂ¡¿»³ÍÓºÂ¡Ê12·î22Æü¡Á1·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤ë¤È¹¬±¿¤¬ÅþÍè¤·¤Þ¤¹¡£
2°Ì¡§¤ª¤¦¤·ºÂ¡¿²´µíºÂ¡Ê4·î20Æü¡Á5·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
ÌÂ¤¤¤Ï¼Î¤Æ¤Æ¡£¥¥Ã¥Ñ¥ê¤·¤¿ÂÖÅÙ¤³¤½¹¬±¿¤ò¸Æ¤Ö¸µÃ¶¤ÎÈë·í¡Ê¤Ò¤±¤Ä¡Ë¡£
1°Ì¡§¤ª¤È¤áºÂ¡¿²µ½÷ºÂ¡Ê8·î23Æü¡Á9·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¥é¥Ã¥¡¼Â³¤¡£¤¿¤À¤·º£Æü¤Ï¥Ä¥¤¤Æ¤ë¤À¤±¡£´ª°ã¤¤¤ÏNG¡£
(Ê¸:¥Þ¥ê¥£¡¦¥×¥ê¥Þ¥ô¥§¥é¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)