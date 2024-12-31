¸µËëÆâÎÏ»Î°µÅÝ¤Î¥¨¥É¥Ý¥í¥¥ó¥°¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡ª¡×£Â£Ä½Ð¿È¿ÈÄ¹£²£°£´¥»¥ó¥Á¤ÎÂç·¿µð¿Í
¡¡¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¡£Ä£Å£Ã£Á£Ä£Å¡×¡Ê£³£±Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡£Â£ò£å£á£ë£é£î£ç£Ä£ï£÷£î¡Ê£Â£Ä¡Ë¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢£Ò£É£Ú£É£Î½é»²Àï¤È¤Ê¤ë¥¨¥É¥Ý¥í¥¥ó¥°¡Ê£²£³¡Ë¡á¥ë¡¼¥Ä¡á¤¬ÂçÁêËÐ¸µËëÆâµ®¸»¼£¤Îµ®¸¿À¡Ê£²£·¡Ë¡á¥Õ¥ê¡¼¡á¤ËÄ©¤ß¡¢£±²ó£³Ê¬£²£²ÉÃ¤Ç¾×·â¤Î£Ë£Ï¾¡¤Á¡£°µÅÝÅª¤Ê¥ê¡¼¥Á¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÂÇ·â¤ÇÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤ë¤È¡¢µ®¸¿À¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢É¨½³¤ê¤ÇÈ¿·â¡£ºÇ¸å¤Ï±¦É¨¤«¤é¤Î¥é¥Ã¥·¥å¤Ç°µÅÝ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¿Í¤ÎÉã¤È´Ú¹ñ¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Á¡¢·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤ò»ý¤Ä¡£¿ÈÄ¹£²£°£´¥»¥ó¥Á¤Ï£Ò£É£Ú£É£Î»Ë¾åºÇÄ¹¿È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸µ¹â¹»µå»ù¤ÇÄÌ»»£²£¸ËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²øÊª¤Ï¡¢£²£²Ç¯¤ËÁí¹ç³ÊÆ®µ»¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢£²£³Ç¯¤Ë¤Ï£Â£Ä¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Í£Á¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¸µËëÆâÎÏ»Î¤ò°µÅÝ¡£ºÇ¸å¤ÏÈô¤ÓÉ¨½³¤ê¤«¤é´éÌÌ¤Ø¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤Î¥é¥Ã¥·¥å¤Ç£Ë£Ï¡£¡Ö£±È¯ÌÜ¤Î¥¸¥ã¥Ö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Îµ÷Î¥¤Ç¹Ô¤±¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡ª¡×¤È¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥·¡¼¥ó¤òµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¬³Ê³°¤Î£²£³ºÐ¤Ï£Ò£É£Ú£É£Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¾¡Íø¤Ë¤â¡Ö¤³¤³¤ÇËþÂ¤»¤º¡¢ÃÏ¤ËÂ¤Ä¤±¤Æ¥³¥Ä¥³¥Ä´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£²¡Ç¦¡×¤Èº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¬µõ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£ÂÎ³ÊÅª¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤Î¥Ø¥Ó¡¼µé¤Ç¤âÀï¤¨¤½¤¦¤À¤¬¡Öº£¤ÏÀ¤³¦¤È¤«¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢À¤³¦¤ÈÀï¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤éÀ¤³¦¤Ë¹Ô¤¯¤·¡¢»þ´ü¾°Áá¡×¤È¾Ç¤é¤º¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬°ìÈÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤ËÂ¤ê¤Æ¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö£³Ç¯£´Ç¯¤Ç£Õ£Æ£Ã¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÌ¤ÍèÍ½ÁÛ¿Þ¤òÉÁ¤¤¤¿¡£