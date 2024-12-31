Á°²ó4¶¯¤ÎËÙ±Û¤¬ÄÅ¹©¤Ë´ÓÏ½¤Î¾¡Íø¡¡ÃíÌÜ¤Î»°³û¤Ï½éÀï¤Ç¥´¡¼¥ë¤â¡ÖÂÌÌÜ²á¤®¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿¾Ê
¡¡¡þÂè103²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢2²óÀï¡¡ËÙ±Û2¡½0ÄÅ¹©¡Ê2024Ç¯12·î31Æü¡¡¶ðÂô¡Ë
¡¡ËÙ±Û¡ÊÅìµþA¡Ë¤¬ÄÅ¹©¡Ê»°½Å¡Ë¤ò2¡½0¤ÇÂà¤±¤ÆÁ°²ó4¶¯¤Î´ÓÏ½¤ò¼¨¤·¤¿¡£¸åÈ¾12Ê¬¤ËFW¹â¶¶ÍûÍè¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¡¢¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËFW»°³ûÁÕÂÀ¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬¥À¥á²¡¤·ÃÆ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÅìµþÅÔÍ½Áª¤Ç8ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿»°³û¤Ïº¸¤«¤é¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò±¦Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÎäÀÅ¤Ë¥´¡¼¥ë¡£¶á¤¯¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ø¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÈäÏª¤·¤¿¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Ï½Â¤¤É½¾ð¤Ç¡Ö9³ä5Ê¬¡Ê¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤¿¡Ë¾®Àô¤Î¥´¡¼¥ë¡£¤½¤ì°Ê³°¤ÏÂÌÌÜ²á¤®¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£
¡¡³«ËëÁ°¤Ï¡ÖÁª¼ê¸¢¤ËÆÃÊÌ¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¤¢¤Î¾ì¤ËÎ©¤Ä¤È¡ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡Ë¤Î¤Þ¤ì¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£ÆÀÅÀ¤Ø¤Î°ÕÍß¤Èµ¤¹ç¤¬¶õ²ó¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤ò²¿¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÉáÄÌ¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ²¿¤ò¼º¤¦¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¼¡¤Ï´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£