¡Ú£Ò£É£Ú£É£Î¡ÛÇßÌî¸»¼£¡¡Âç²í¤È¤Î£Í£Í£Á¥Ç¥Ó¥å¡¼ÂÐ·èÀ©¤¹¡Ö¥à¥¨¥¿¥¤¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡£Ç§ÃÎÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤ÎÁí¹ç³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¥£´£¹¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¡¢¸µ¥é¥¸¥ã¥À¥à¥Ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÇ§Äê¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤Îà£Ù£Á£Ö£Á£Ù¤À¤íá¤³¤ÈÇßÌî¸»¼£¡Ê£³£¶¡Ë¤¬¡¢¸µ£Ë¡½£±¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé¡õ¸µ£Ò£É£Ó£ÅÆ±µé²¦¼Ô¤ÎÂç²í¡Ê£²£¸¡Ë¤ËÈ½Äê£³¡½£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¶¦¤ËÁí¹ç³ÊÆ®µ»¡Ê£Í£Í£Á¡ËÀï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î£²¿Í¤Î°ìÀï¡££±¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¹¶ËÉ¤«¤éÂç²í¤¬¥Æ¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¤òÁÀ¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢£³ÅÙÌÜ¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç¥Æ¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¤ËÀ®¸ù¡£¤À¤¬¡¢ÇßÌî¤âÅÝ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÁê¼ê¤Î¹ø¤òÎ¾Â¤Ç¶´¤ó¤Ç¥¯¥í¡¼¥º¥É¥¬¡¼¥É¤Ë¤È¤é¤¨¡¢²¼¤«¤é¥®¥í¥Á¥ó¥Á¥ç¡¼¥¯¤òÁÀ¤¦¡£Âç²í¤ÏÉ¬»à¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤·¤Æ¼ó¤òÈ´¤¤¤¿¡£
¡¡£²£Ò¤Ï°ìÅ¾¡¢ÇßÌî¤¬¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç¥Æ¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¥µ¥¤¥É¤«¤é¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤í¤¦¤È¤¹¤ëÂç²í¤Î¼ó¤ò¤È¤Ã¤ÆÅ¾¤Ð¤»¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Þ¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¼è¡£¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¤«¤ï¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¾å¤«¤éàÇú¥Ò¥¸á¤ò¿¶¤ê²¼¤í¤·²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª£³£Ò¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¹¶ËÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ä¤êÌó£±Ê¬¤Ç¼óÁêËÐ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤ÀÇßÌî¤¬¥Æ¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¡£¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò·ù¤¬¤Ã¤¿Âç²í¤¬ÇØÃæ¤ò¸«¤»¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¡¢¥ê¥¢¥Í¥¤¥¥Ã¥É¥Á¥ç¡¼¥¯¤òÁÀ¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ò¥¸¤òÊü¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢»î¹ç½ªÎ»¤Î¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤é¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤ÏÈ½Äê¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¡¢£³¡½£°¤ÇÇßÌî¤¬¾¡Íø¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÇÇßÌî¤Ï¡Ö£Í£Í£Á½éÀï¡¢¤Þ¤º¤Ï¾¡Íø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¹â¤ÎÇ¯±Û¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤¤¤ä¡¼¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È°Â¤É¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡£¾¡°ø¤ò¡Ö¥à¥¨¥¿¥¤¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÈ¤àÎÏ¤È¤«¤ÏËÍ¤ÎÊý¤¬¾å¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö£Í£Í£Á¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¶¥µ»¡¢¥à¥¨¥¿¥¤¤Î¶¯¤µ¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¸«¤»¤¿¤¤¡£¥à¥¨¥¿¥¤¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤À¡£¤½¤Î»×¤¤¤ò¡ÖËÍ¤¬¥à¥¨¥¿¥¤¤Î»î¹ç¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¤Çº£¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£ÅÙ¤ÏËÍ¤¬¥à¥¨¥¿¥¤¤Îµ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â´Ô¸µ¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£