22Ç¯¤Ö¤êÉü³è¤ÊÆü»º¡Ö¿··¿¡ÈËÜ³ÊÇÉ¡ÉSUV¡×!? µì¼Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¡Ö¥«¥¯¥«¥¯¥Ü¥Ç¥£¡×¤¬Ä¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª »Â¿·¡ÖÃÊº¹ÉÕ¤¥ë¡¼¥Õ¡×¤Î¡Ö¥Æ¥é¥Î2024·¿¡×Í½ÁÛCG¤¬¥¹¥´¥¤
½éÂå¥Æ¥é¥Î¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¿ï½ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¡Ö¼¡´ü·¿¥Æ¥é¥Î!?¡×
¡¡SUV¤Î¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤«¤Ä¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬Éü³è¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤ä¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¬¡ÖÉü³è¤·¤¿¤é¤³¤ó¤Ê»Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡ÊCG¡Ë¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎEnoch Gonzales»á¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¡£Èà¤Ï¡¢Æü»º¤¬¤«¤Ä¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Æ¥é¥Î¡×¤ò¸½ºß¤ËÁÉ¤é¤»¤¿CG¤òºîÀ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª Æü»º¡Ö¿··¿¥Æ¥é¥ÎCG¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê66Ëç¡Ë
¡¡1970Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤Î»ÍÎØ¶îÆ°¼Ö¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢»°É©¡Ö¥¸¡¼¥×¡×¤ä¥È¥è¥¿¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼40·Ï¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ìµ¹ü¤ÊÆâ³°Áõ¤Ç²÷Å¬À¤è¤ê°Ï©ÁöÇËÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬¼çÂÎ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·1980Ç¯Âå¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Î¤è¤¦¤Ê²÷Å¬ÁõÈ÷¤òÍ¿¤¨¤¿»°É©¡Ö¥Ñ¥¸¥§¥í¡×¤ä¥È¥è¥¿¡Ö¥Ï¥¤¥é¥Ã¥¯¥¹¥µ¡¼¥Õ¡×¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÆü»º¤Ï¡¢½éÂå¥Æ¥é¥Î¡Ê³¤³°Ì¾¥Ñ¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¡¼¡Ë¤ò1986Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥é¥Î¡ÊWD21·¿¡Ë¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ï¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤Î9ÂåÌÜ¡Ö¥À¥Ã¥È¥µ¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¡ÊD21·¿¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥É¥¢¤«¤é¸å¤í¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥Ó¥ó¤Ë¤Ï»Â¿·¤«¤Ä¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ë¤â±Ç¤¨¤ë»ÍÎØ¶îÆ°¼Ö¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤µ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢Ãæ¸Å¼Ö»Ô¾ì¤Ç¤â²Á³Ê¤¬¾å¾º¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡1995Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ2ÂåÌÜ¡ÊR50·¿¡Ë¤Ë¡£½éÂå¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¥½¥Õ¥È¤Ê°õ¾Ý¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ËÈ¯Å¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂå¤Ç¤Ï¡¢Æü»º¤ÎËÌÊÆ¸þ¤±¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤â¡ÖQX4¡×¤òÀßÄê¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¥Æ¥é¥Î¥ì¥°¥é¥¹¡×¤È¾Î¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·2004Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿3ÂåÌÜ¡ÊR51·¿¡Ë¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ³¤³°»Ô¾ì¤Î¤ß¤Ë¡£¤³¤ÎºÝ¡¢¥Ñ¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¡¼¤Ï°ìµ¤¤ËÂç·¿²½¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÍè¤Î¥Ñ¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¡¼¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢10ÂåÌÜ¥À¥Ã¥È¥µ¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¡ÊD22·¿¡Ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡ÊWD22·¿¡Ë¡×¤¬¿·¤¿¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¥Ñ¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¡¼¤Ï2012Ç¯¤Ë4ÂåÌÜ¡ÊR52·¿¡Ë¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢FF¼Ö¤¬¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê³°´Ñ¤âÎ®Îï¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡£2022Ç¯¤«¤é¤ÏºÆ¤Ó¥Ü¥¯¥·¡¼¤Ê·Á¾õ¤Î5ÂåÌÜ¡ÊR53·¿¡Ë¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£5ÂåÌÜ¤Ç¤Ï³ÆÉô¤Ë½éÂå¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤â¡¢¤É¤³¤È¤Ê¤¯½éÂå¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡Enoch Gonzales»á¤¬¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢5ÂåÌÜ¥Ñ¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¡¼¡Ê¥Æ¥é¥Î¡Ë¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë»Í³Ñ¤¯¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥£¥Æ¥£¡¼¥ë¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£¥·¥ã¡¼¥·¤â½éÂå¤Ê¤É¤ÈÆ±¤¸¥é¥À¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¹½Â¤¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë½éÂå¡Ö¥Æ¥é¥Î¡Ê¥Ñ¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¡¼¡Ë¡×¤ÎÉü³è¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤»Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¿ôÂ¿¤¯¡¢¤Þ¤º¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¾å¤ËÊÂ¤Ö£³ËÜ¤Î³«¸ýÉô¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤à¤í¤ó¡¢½éÂå¤Î¤½¤ì¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ç¤·¤ç¤¦¡££¶¤Ä¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤¿¥°¥ê¥ë¡¢¹â¤¤°ÌÃÖ¤ËÇÛ¤µ¤ì¤¿¥ê¥¢¥É¥¢¤Î¥É¥¢¥Î¥Ö¤â¡¢½éÂå¤òÆ§½±¡£
¡¡Á°¸å¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤â¡¢¥Ö¥ê¥¹¥¿¡¼·Á¾õ¤¬ÆÃÄ§¤À¤Ã¤¿½éÂå¤Î¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¾å¼ê¤ËËÝÌõ¤·Ä¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ë¡¼¥Õ¤Ë¡Ö¥¨¥¯¥¹¥Æ¥é¡×¤ÎÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¥¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥ë¡¼¥Õ¤¬ºÎ¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½éÂå¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¿·Á¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤âÊ»¤»»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹â¤¤ºÇÄãÃÏ¾å¹â¤â¡¢¥Æ¥é¥Î¡Ê¥Ñ¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¡¼¡Ë¤ÎÅÁÅý¤Ç¤¢¤ë¹â¤¤°Ï©ÁöÇËÀ¤ä¡¢ËÜ³ÊÇÉ¤Î»ÍÎØ¶îÆ°¼Ö¤é¤·¤µ¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤·¤³¤Î»Ñ¤Ç¶á¤¤¤¦¤Á¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢5ÂåÌÜ¥Ñ¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¡¼¡Ê¥Æ¥é¥Î¡Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ´Ö¤âÌµ¤¤¤¿¤á¡¢ËÌÊÆ¤Ç¤Ï2015Ç¯¤ËÈÎÇä¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿2ÂåÌÜ¥¨¥¯¥¹¥Æ¥é¡ÊN50·¿¡Ë¤ÎÂåÂØ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤½¤¦¤«¡¢¤À¤«¤éEnoch Gonzales»á¤Ï¡¢¤³¤Î¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤ò¼¡´ü·¿¥¨¥¯¥¹¥Æ¥é¡¿¥Æ¥é¥Î¡¿¥Ñ¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¡¼¤È¤·¤¿¤Î¤À¡ª ¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÑÁÛ¤¬Ä½¤ë¤Û¤É¤Ë¡¢¹â¤¤´°À®ÅÙ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËSUV¿Íµ¤¤¬¹â¤¤Ãæ¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤ÇÌ¤È¯Çä¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£5ÂåÌÜ¥Ñ¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¡¼¡Ê¥Æ¥é¥Î¡Ë¤â¤½¤ì¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Á´Ä¹5m¤òÄ¶¤¨¡¢Á´Éý¤¬1.96m¤â¤¢¤ëÂç¤¤Ê¼ÖÂÎ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇÇä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤â³Î¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢½éÂå¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â»ý¤ÆÍ¾¤µ¤Ê¤¤Âç¤¤µ¤Ç¡¢ÀöÎý¤ÈÌµ¹ü¤µ¤ò¹â¤¤¼¡¸µ¤Ç¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿½éÂå¥Æ¥é¥Î¤Î¤è¤¦¤ÊSUV¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ì¤Ð¡¢²äÁ³ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡2024Ç¯4·î¸½ºß¡¢Æü»º¤¬ÈÎÇä¤¹¤ëSUV¤Ï¡Ö¥¢¥ê¥¢¡×¡Ö¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë¡×¡Ö¥¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î£³¼ïÎà¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¥È¥è¥¿¤Î11¼Ö¼ï¤ä¥Þ¥Ä¥À¤Î5¼Ö¼ï¤è¤ê¤«¤Ê¤ê¾¯¤Ê¤¤°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¡¢Æü»º¤¬SUV¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³ÈÂç¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¤¼¤ÒEnoch Gonzales»á¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎSUV¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£