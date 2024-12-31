¹ÈÇò²Î¹çÀï¥¹¥¿¡¼¥È¡¡£Í£Å¡§£É¤ÇËë³«¤±¡¡»Ê²ñ¤ÏÍµÈ¹°¹Ô¡õ¶¶ËÜ´ÄÆà¡õ°ËÆ£º»è½¡õÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê
¡¡Âè£·£µ²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ê¸å£·»þ£²£°Ê¬¡Ë¤¬£³£±Æü¤ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢¹ÈÇò½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÌ¾¶Ê¡ÖÀÚ¼ê¤Î¤Ê¤¤¤ª¤¯¤ê¤â¤Î¡×¤Î²Î¾§¡£¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÆ°¤¹¤ë¾®À¾ÎË¤¬ÊÔ¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡£¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï½é½Ð¾ì¤Î£Í£Å¡§£É¡¢¸åÈ¾¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÏÆ±¤¸¤¯½é½Ð¾ì¤Î£Ã£ò£å£å£ð£ù¡¡£Î£õ£ô£ó¡£ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢¹ÈÁÈ¤Î£Í£É£Ó£É£Á¤¬Âç¥È¥ê¤Ç¡¢Ê¡»³²í¼£¤¬ÇòÁÈ¤ÎºÇ½ª²Î¾§¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¡£Ä¹ºê½Ð¿È¤Î£²¿Í¤Ë¤è¤ëÆ±¤¸ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢£²£°£²£°Ç¯¤«¤é£µÇ¯Ï¢Â³£µ²óÌÜ¡£Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¡¢»°ÇÈ½ÕÉ×¤µ¤ó¤Î£´²ó¡Ê£±£¹£¶£³¡¢£¶£´¡¢£¶£¶¡¢£¶£·Ç¯¡Ë¤òÈ´¤¡¢»Ë¾åºÇÂ¿µÏ¿¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î²Î¡×¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤â¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤â¡¢¹ñ¤âÀÊÌ¤â¡¢»þÂå¤Ë¤â¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡×°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËºÇ¹â¤Î²Î¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£»Ê²ñ¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¡¢£³Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤È¡¢°ËÆ£º»è½¤ÈÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬½é¤ÎÂçÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£