¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¤È¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¸¥ç¥ê¡¼¤ÎÎ¥º§À®Î©¡ÄÄ´Ää¤«¤é£¸Ç¯¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢Êó¤¸¤ë
¡¡ÊÆÇÐÍ¥¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¤ÈºÊ¤Ç½÷Í¥¡¦¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¸¥ç¥ê¡¼¤ÎÎ¥º§¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î£³£°Æü¤ËÀ®Î©¤·¤¿¤³¤È¤òÊÆ£Ã£Î£Î¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²¿Í¤Ï£¸Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤ÎÄ´Ää¤ò·Ð¤ÆÁÐÊý¤¬¹ç°Õ¤Ë»ê¤ê¡¢Î¥º§ÆÏ¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Íµ¤¼Ô¤Ç¡¢£²£°£°£µÇ¯¸ø³«¤Î¡Ö£Í£ò¡¥¡õ£Í£ò£ó¡¥¥¹¥ß¥¹¡×¤Ç¤Î¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢£±£´Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¡££²¿Í¤Ë¤ÏÍÜ»Ò¤ò´Þ¤á¤Æ£¶¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢£±£¶Ç¯¤Ë¥¸¥ç¥ê¡¼¤¬¡ÖÏÂ²ò¤·Æñ¤¤ÉÔÏÂ¡×¤òÍýÍ³¤ËÎ¥º§¤ò¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤ÎÎ¥º§Ä´Ää¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¿Æ¸¢Áè¤¤¤ä¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥ÈÆâ¤Çµ¯¤¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¡¢¤«¤Ä¤Æ£²¿Í¤Ç½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¡¢¥·¥ã¥È¡¼¡¦¥ß¥é¥ô¥¡¥ë¤Î³ô¤ò¤á¤°¤ëË¡ÅªÆ®Áè¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢Ä¹´ü²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£