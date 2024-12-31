¡Ö¹â3¤Î²ÆµÙ¤ß¡×¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¹ç½É¡£½©¸µ¹¯¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¦²ÃÆ£É¢¤¬Æñ´Ø¹ñÎ©Âç¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤Þ¤Ç
2024Ç¯¤â¤â¤¦¤¹¤°½ª¤ï¤ê¡£Â¿¤¯¤Î¼õ¸³À¸¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Î»þ´ü¤À¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼õ¸³À¸¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¡¢ºÇÁ±¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤¤¤¿¤¤¡£
Âç³ØÆþ»î¤âAOÆþ»î¤ä»ØÄê¹»¿äÁ¦¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¤¬¡¢°ìÈÌÆþ»î¤ò¼õ¸³¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢1·îÈ¾¤Ð¤Ë¤Þ¤º¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î½àÈ÷¤È¤·¤ÆÃÙ¤¯¤È¤âÂ¿¤¯¤Î¼õ¸³À¸¤¬²ÆµÙ¤ß¤òÅ·²¦»³¤È¤·¤Æ¡¢²ÆµÙ¤ßÁ°¤ËÉô³è¤ò¤ä¤á¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÅ·²¦»³¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¡¢¹ç½É¤ò¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÆñ´Ø¹ñÎ©Âç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤Î¤¬¡¢2025Ç¯1·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ØRain Tree¡Ê¥ì¥¤¥ó¥Ä¥ê¡¼¡Ë¡Ù¤Î²ÃÆ£É¢¤µ¤ó¤À¡£¡ØRain Tree¡Ù¤Ï15ºÐ¤«¤é26ºÐ¤Þ¤Ç¤Î17¿Í¤Ë¤è¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ï½©¸µ¹¯»á¤À¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö³Ø¶È¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤òÎ¾Î©¡×¤·¤¿²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢ÊÙ¶¯¤¬¹¥¤¤È¸ø¸À¤¹¤ë²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÍýÍ³¤È¡¢NiziU¤¬Æñ´Ø¹â¹»¼õ¸³¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆñ´Ø¹ñÎ©Âç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤ÞÂç³Ø¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¯¡£
¹¤¯¿¼¤¤À¤³¦¤òÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿
²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬¤¿¤À¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Ê³Ø¤ò´õË¾¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤³¦¤ò¹¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÎ¾¿Æ¤äÀèÀ¸¤Ê¤É¼þ°Ï¤ÎÂç¿Í¡¢ÀèÇÚ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤È¹¥´ñ¿´¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÈâ¤ò³«¤¯¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»ä¤â¹¤¯¿¼¤¤À¤³¦¤òÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¿Ê³Ø¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤ÏÊÙ¶¯¤¢¤ë¤Î¤ß¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë±þÊç¤·¤¿¤ê¡¢»ä¤Î¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤ë¾®³Ø¹»¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥À¥ó¥¹¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¿²¤ë´Ö¤â¤Ê¤¤¤Û¤ÉË»¤·¤¤ËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»À¸³è¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥À¥ó¥¹Éô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢Îý½¬¤ÈÈ¯É½¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Åìµþ¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤Î·ÐºÑÅªÉéÃ´¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï»ÖË¾¹»¤ò¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤Ë¹Ê¤ë¡£¹â¹»»þÂå¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢Åìµþ¤Î¹ñ¸øÎ©Âç¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¡£¤¤¤º¤ì¤âÆñ´Ø¤À¤¬¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£ºÃ¤±¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿¤é½¸Ãæ¤¹¤ëÀ³Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÃ¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Î¾¿Æ¤Ï»ä¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ï²ûµ¿Åª¤Ç¡Ø¤Þ¤ºÊÙ¶¯¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ë¤·¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¡£¤½¤ì¤ÏÅöÁ³¤Î°Õ¸«¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Æ±»þ¤Ë¿Æ¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç»ä¤Ï¡¢¡ØÌÏ»î¤ÎÀ®ÀÓ¤òËè²ó¸«¤»¤ë¡£»ÖË¾¹»¤ÎBÈ½Äê¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Î»¾µ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤ÈÀâÆÀ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¹â3¤Î²ÆµÙ¤ß¡×¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¹ç½É
ËÜ¶È¤ÎÊÙ¶¯¤Ç¡¢À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤âÇ§¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¼õ¤±Â³¤±¤ë¡£¹â¹»2Ç¯À¸¤Î3·î¡¢½©¸µ¹¯»áÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¡ÖIDOL3.0 PROJECT¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Î»°¼¡ÌÌÀÜ¤òÆÍÇË¡£
¤½¤Î¸å¡¢¾åµþ¤òÈ¼¤¦½µËö¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä¡¢¹â¹»3Ç¯À¸¤Î8·î¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¼Ô¤À¤±¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¡¢5Çñ6Æü¤Î¹ç½É¤Ë¹Ô¤¯¡£¤·¤«¤·²Æ¤Ï¼õ¸³¤ÎÅ·²¦»³¤È¸À¤ï¤ì¤ë»þ´ü¤À¤¬¡Ä¡Ä
¡ÖÎ¾¿Æ¤Ë¤Ï¡¢º£¸å¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÈÌÏ»î¤Î·×²è¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Î·×²è¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ø¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹Ô¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¹ç½É¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É²Ä°¦¤¯¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¥À¥ó¥¹¤â²Î¤â¾å¼ê¤Ê½÷À¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤«¤é100¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç®ÎÌ¤â¤â¤Î¤¹¤´¤¯¹â¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÎôÅù´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£5Çñ6Æü¡¢²Î¤È¥À¥ó¥¹¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤ß¤Ã¤Á¤ê¤³¤Ê¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ²ÝÂê¶Ê¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÉ¾²Á¤ÇÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤¿11Ì¾¤¬WHITE SCORPION¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£»ä¤ÏÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤º¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÄÏ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡ÈFINALIST¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¡É¤È¤·¤Æ¡¢»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¹ç½É¤ò½ª¤¨ËÌ³¤Æ»¤ËÌá¤ê¡¢Ä¾¹Ô¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÏ»î¤Î²ñ¾ì¡£Á´¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¸å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤ÏEÈ½Äê¡£¹ç½É¤Ë»²¹Í½ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÙ¶¯»þ´Ö¤Ï¥¼¥í¤Ç¤·¤¿¡£À®ÀÓ¤Ï¤¿¤Ã¤¿6Æü´Ö¡¢ÊÙ¶¯¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤À¤±¤ÇÍî¤Á¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ï¤Ç¤Þ¤º¤¤¡Ù¤È¡¢ÊÙ¶¯¤Ë½¸Ãæ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
½Î¤Ë¤ÏÄÌ¤ï¤º¡¢ÆÈ³Ø¤Ç¸½Ìò¹ç³Ê
¤·¤«¤â²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï½Î¥Ê¥·¤ÎÆÈ³Ø¤Ç¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²Æ¤ÎÌÏ»î¤ÇÀ®ÀÓ¤¬Íî¤Á¤¿¤¢¤È¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ®ÀÓ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö9·î¡¢10·î¤È¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Î»Å¾å¤²¤ò¹Ô¤¤¡¢»²¹Í½ñ¤È²áµîÌäÂê¤ò·«¤êÊÖ¤·²ò¤¤¤Æ¡¢¼åÅÀ¤òÄÙ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¼«¿È¤òÊÙ¶¯ÄÒ¤±¤Ë¤·¤Æ¡¢µ¯¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¤Û¤ÜÊÙ¶¯¡£µ¤¤Å¤±¤Ð¾²¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ËèÆü¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Õ¤È¡¢SNS¤ò¸«¤ë¤È¡¢¹ç½É¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÅÙ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏÉÔÂ¤òÄË´¶¤·¤Æ¡¢¡Ø¤â¤Ã¤ÈÅØÎÏ¤¹¤ì¤Ð¡¢Æ»¤Ï³«¤¯¡Ù¤È´ù¤Ë¸þ¤«¤¤Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ÎÅØÎÏ¤¬¼Â¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯2·î¡£Á°´üÆüÄø¤Ç¼õ¸³¤·¤¿Âè°ì»ÖË¾¹»¤Î¹ç³ÊÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Ï¡¢»ä°ì¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ç½É¤ÇÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡¢³Ø¹»¤ÎÍ§Ã£¤ÈÎå¤Þ¤·¹ç¤Ã¤¿¤«¤éÆÍÇË¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£4·î¤Ë¾åµþ¤·¡¢Âç³ØÀ¸³è¤È¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¹Ô¤¦À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£FINALIST¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶Ê¤â°áÁõ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ö¤äÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢2024Ç¯10·î¤Ë¿·¥°¥ë¡¼¥×¡ØRain Tree¡Ù¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÂÔ¤Ä´Ö¤â¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¡¢¥ê¥¢¥ë²ñ¾ì¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¡¢SNSÇÛ¿®¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÅÐÃÅ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»öÌ³½ê¤ÎÊý¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÆÀ¤Æ¡¢³Ø¶È¤ÈÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç³Ø¤ÎÊÙ¶¯¤â³Ú¤·¤¯¡¢³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¡¢ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏSDGs¡£º£¡¢¶µ°é´ØÏ¢¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¡¢½÷À¤Î³Ø¤Ó¤äÃÎ¼±¡¢¼Ò²ñÅª·Ð¸³¤È¹¬Ê¡ÅÙ¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¡¢¸¦µæ¤·¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÏÂç³Ø¤ÇSDGs¤Î³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÁªÂò¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥¨¥·¥«¥ë¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼èºàÅöÆü¤Ë»ý»²¤·¤¿»±¤â¡¢ºÆÀ¸¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤«¤éºî¤é¤ì¤¿Á¡°Ý¤ò»È¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£
²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆ´¤ì¤ÎNiziU¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤¬º£¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØI¡¡L U¡Ù¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
²ÃÆ£É¢¡¡2005Ç¯7·î13Æü ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£2024Ç¯¤«¤éÂç³ØÀ¸¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡ØRain Tree¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯1·î29Æü¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
¡ÖÊÙ¶¯¤¬¹¥¤¡×½©¸µ¹¯¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£²ÃÆ£É¢¤¬Æñ´Ø¹â¹»¼õ¸³¤ÇNiziU¤Ëµß¤ï¤ì¤¿ÍýÍ³