Âç³¢Æü ·²ÇÏ¸©Æâ¤Î¤½¤ÐÅ¹¤âÇ¯±Û¤·¤½¤Ðµá¤á¤ë¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦
Âç³¢Æü¡¢·²ÇÏ¸©Æâ¤Î¤½¤ÐÅ¹¤âÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤òµá¤á¤ëÂ¿¤¯¤ÎµÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Á°¶¶»ÔÂçÍ§Ä®¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤½¤Ð¤Ò¤í¡×¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°£±£±»þ¤Î³«Å¹Á°¤«¤é¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤Ð¤Ò¤í¡×¤Ç¤Ï¡¢°ìÇ¯¤ÇºÇ¤âË»¤·¤¤¤È¤¤¤¦Âç³¢Æü¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ºòÌë£±£°»þ¤«¤é¤½¤Ð¤òÂÇ¤Á¡¢»ý¤Áµ¢¤êÍÑ¤Ê¤É¤È¤¢¤ï¤»¤Æ£²£°£°£°¿©Ê¬¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢ºÙ¤¯¤ÆÄ¹¤¤¤³¤È¤«¤éÄ¹¼÷¤ò´ê¤¤¡¢£±Ç¯¤ÎÌñºÒ¤âÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¤½¤Ð¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Å¹¤Ë¤Ï¡¢¼«Âð¤Ê¤É¤Ç¶¾Çþ¤òÌ£¤ï¤ª¤¦¤È»ý¤Áµ¢¤êÍÑ¤òÍ½Ìó¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤È¼õ¤±¼è¤ê¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£