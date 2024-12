I Dont Like Mondays.(アイドラ)が10周年最後のライブとなる「FOCUS」ASIA TOUR台北公演を公演をBreeze Mega Studioで開催した。オフィシャルレポートを掲載する。今年で2回目の開催となる台北のワンマンライブは600人以上の観客を動員。彼らが10周年という記念すべき節目に、1年を通して開催してきたライブの集大成となる。本公演のオープニングアクトとして、台北の人気ロックバンド「FOOL AND IDIOT」が登場し、独特なグループとサウンドで会場を盛り上げ、アイドラにバトンタッチをした。

今ツアーのために制作した、SEが流れた後、これまでも”FOCUS” AISA TOUR国内公演で最初を飾ってきた、”Someday”と共に登場し、YU(Vo.)のMake Some Noiseの声と同時に歓声が上がった。ライブの中盤では、YU(Vo.)とCHOJI(Gt.)のアコースティックで会場を盛り上げ、終盤に繋いでいく。ライブの終盤では、メンバーそれぞれが覚えてきた現地の言葉でMCを行い、それぞれが台北への感謝の言葉を口にした。アンコールでは、ME.CLEVER、LEMONADE、WE ARE YOUNGを披露し、最大のボルテージとなった。また、次回の台北開催を約束すると共に、最後にはオープニングアクトを飾った、FOOL AND IDIOTが登場し、今後のコラボレーションの約束などをファンに誓った。10周年の2024年を駆け抜けた彼ら。来年の1月からも北京から中国大陸の公演が始まる。<ライブ情報>I Dont Like Mondays. "2025 Zepp TOUR"(仮)札幌公演2025年10月5日(日)Zepp Sapporo大阪公演2025年10月11日(土)Zepp Osaka Bayside福岡公演2025年10月13日(月•祝)Zepp Fukuoka名古屋公演2025年10月18日(土)Zepp Nagoya東京公演 ※全自由席2025年10月26日(日)Zepp DiverCityチケット 7800円(税込)※小学生以上有料。未就学児童は入場不可。※入場時別途ドリンク代必要※東京公演のみ全自由席、その他の公演は全席指定となります。1Fスタンディング・2F指定席の種類を選択することはできませんので、予めご了承ください。I Don't Like Mondays. "3rd SELECTION TOUR"名古屋公演2025年1月26(日)ボトムライン岡山公演2025年2月1日(土)YEBISU YA PRO大阪公演2025年2月2日(日)梅田クラブクアトロ札幌公演2025年2月8日(土)SPiCE旭川公演2025年2月9日(日)CASINO DRIVE熊本公演2025年2月15日(土)B.9 V2福岡公演2025年2月16日(日)BEAT STATION【受付対象席種】スタンディング : 7200円(税込)※小学生以上有料。未就学児童は入場不可。※各公演入場時別途ドリンク代必要。I Dont Like Mondays. "JOINT GIG 2025"2025年3月2日(日) 開場 17:00 / 開演 18:00LIQUIDROOM【出演】I Dont Like Mondays. / Omoinotake【チケット】スタンディング : 7,200円(税込)※小学生以上有料。未就学児童は入場不可。※入場時別途ドリンク代必要。※おひとり様1申込最大2枚まで。I Don't Like Mondays. HP https://idlms.com